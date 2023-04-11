Тестирование проводили в 2K разрешении.

Brad Starkey, Unsplash

Продажи новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 начинаются 13 апреля, уже завтра ожидают первые обзоры от крупных СМИ и блогеров. Если верить предыдущим слухам, в первую очередь будут рассмотрены более доступные варианты. Первые результаты тестов уже появляются в Сети, так на китайском форуме Baidu была опубликована небольшая подборка результатов в синтетических бенчмарках и играх, где RTX 4070 сравнили с её старшей версией RTX 4070 Ti, сообщает VideoCardz. Видеокарта была протестирована на системе с процессором Intel Core i5-12490F, материнской платой B660 и 32 ГБ памяти DDR4-3600.

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Опубликованные результаты собраны в таблице выше, если верить тестам, RTX 4070 до 24% уступает RTX 4070 Ti в бенчмарках 3DMark и до 20% в играх при разрешении 2K. По оценке VideoCardz, в 3DMark видеокарта предлагает практически такую же производительность, как и RTX 3080. При этом тестировалась модель с небольшим заводским разгоном до 2505 МГц по тактовой частоте в режиме Boost. Тем не менее, накануне сообщалось, что в играх RTX 4070 может повышать частоту до 2800 МГц, как и старшая версия.

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Если машинный перевод с китайского верен, в сообщении автор тестирования отмечает, что на складах находится большое количество видеокарт, скорее всего, дефицита на старте продаж не будет. Рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 без учёта налогов должна составить 599 долларов США.

Источники Baidu VideoCardz