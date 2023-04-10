Устройство может стоить около 200 долларов, предполагает инсайдер Том Хендерсон.

Tamara Bitter, Unsplash

Недавно инсайдер Том Хендерсон рассказал о подготовке компанией Sony портативной игровой приставки под кодовым названием Q-Lite. Это не будет аналог PlayStation Vita, устройство не предназначено для локального запуска игр и сторонних облачных сервисов, оно используется для трансляции игр с игровой консоли PlayStation 5 благодаря возможностям приложения PS Remote Play и будет полностью привязано к экосистеме Sony, объяснил специалист. Накануне Хендерсон принял участие в подкасте YouTube канала Iron Lords Podcast и поделился новыми подробностями, точнее обозначив предполагаемое окно запуска и стоимость устройства, передаёт Wccftech.

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По информации Хендерсона, Q-Lite могут выпустить в ноябре вместе со всем другим оборудованием, анонса которого стоит ожидать в ближайшие месяцы, в частности, это более компактная PlayStation 5 со съёмным дисководом, новые наушники, гарнитура и т.д. Розничная цена устройства Хендерсону неизвестна, но в предположении, что это скорее аксессуар для PlayStation 5, а не полноценная игровая консоль, цена может быть близка к 200 долларам США. Такой прогноз кажется оптимистичным, поскольку 200 долларов стоит продвинутый контроллер DualSense Edge.