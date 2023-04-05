Она будет использовать возможности PS Remote Play.

Tamara Bitter, Unsplash

Портативных игровых устройств становится всё больше, условно их можно разделить на две категории. К первой отнесём те, которые способны запускать игры локально, ко второй — нацеленные на потоковую передачу из облака или с другого, более производительного устройства. По информации известного инсайдера игровой индустрии Тома Хендерсона (Tom Henderson), компания Sony планирует выпустить портативную игровую консоль второй категории. Её кодовое название Q Lite и она будет использовать возможности PS Remote Play для удалённого управления PlayStation 5 по Сети, в том числе, для трансляции игр в разрешении до 1080p.

реклама

Внешне консоль должна быть похожа на контроллер PlayStation 5 с большим 8-дюймовым экраном посередине, устройство получит собственные динамики, разъём для подключения аудио устройств. Что касается сроков выпуска, Хендерсон считает, что портативная приставка Q Lite появится вскорости после выпуска новой модификации PlayStation 5 со съёмным дисководом, анонс последней может состояться до лета. А к концу 2024 года инсайдер прогнозирует появление PlayStation 5 Pro.

Источники Insider Gaming