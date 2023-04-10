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Буст GeForce RTX 4070 под нагрузкой достигает 2,8 ГГц при энергопотреблении 200 Вт
Как у старшего варианта Ti, но при более низких базовых частотах.
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До начала продаж GeForce RTX 4070 остаются считанные дни, новинку ожидают 13 апреля и многое о ней уже известно. Однако энтузиасты всё ещё продолжают поиск дополнительных подробностей, так в Сети появился снимок утилиты GPU-Z, на котором взору предстают все характеристики эталонной видеокарты, сообщает ресурс El Chapuzas Informático со ссылкой на Twitter* блогера и инсайдера под псевдонимом @GiannisDavid. Пару дней назад базу данных TechPowerUp уже посетила одна из моделей RTX 4070, рассказав о себе, новый снимок GPU-Z подтверждает все эти данные: 5888 CUDA ядер, 184 блока текстурирования и 64 блока растеризации, частота до 2475 МГц и 12 ГБ GDDR6X памяти с общей пропускной способностью 504 ГБ/с.

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Кроме этого, есть снимок метрик GPU-Z, зафиксированный под нагрузкой. Как видно, пиковая частота графического процессора GeForce RTX 4070 Founders Edition (FE) достигла 2800 МГц. Специалисты отмечают, что это уровень, аналогичный RTX 4070 Ti. Хотя официальные частоты RTX 4070 FE намного ниже, по сравнению с Ti версией, пиковая частота под нагрузкой может быть аналогичной, а на продвинутых вариантах от сторонних производителей можно ожидать и более высоких значений. Судя по графику, частота поддерживалась стабильно во время тестирования, а энергопотребление видеокарты не превысило 200 Вт.

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Ещё можно обратить внимание на температуры и скорость вращения вентилятора. Видеокарта разогрелась до 70°C, при этом вентиляторы вращались со скоростью 1800 об/мин и это выше типичных для RTX 4080 FE 1400 об/мин в этом же сценарии, возможно, RTX 4070 FE будет немного шумнее.

Источники
@GiannisDavid, Twitter*
El Chapuzas Informático
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070
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