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Потенциальное обновление Intel Raptor Lake Refresh должно быть частью линейки Core 13-го поколения
В документации Intel следующему поколению по-прежнему соответствуют процессоры Meteor Lake.
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В различных слухах компании Intel приписывают планы по обновлению линейки процессоров Intel Raptor Lake-S в этом году. Инсайдеры допускают, что в Refresh процессорах компания может включить не задействованные в оригинальной линейке технологии, например, регулятор напряжения DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), позволяющий, по некоторым предположениям, значительно снизить пиковое энергопотребление и, как следствие, повысить частоты и производительность. Возник вопрос, могут ли Raptor Lake-S Refresh представить, как новое поколение процессоров. Похоже, всё-таки нет. Со ссылкой на выдержку из документации Intel по аппаратной поддержке библиотеки OpenVPL, ресурс VideoCardz сообщает о соответствии серии Intel Core 14-го поколения семейству Meteor Lake.

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Нюансы не исключены, но специалисты полагают, что если обновлённые Raptor Lake-S Refresh и появятся, то останутся в линейке Intel Core 13-го поколения. Официально об обновлении ничего неизвестно, но ранее по Сети ходил слайд с предполагаемым планом выпуска настольных процессоров Intel на текущий год, где линейка Raptor Lake-S Refresh была запланирована на 3 и 4 квартал. Что касается официальных данных, Intel планирует выпустить в этом году процессоры Meteor Lake, но пока не уточняется масштаб этого запуска, все ли линейки продуктов появятся в этом году.

Источники
VideoCardz
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#intel #процессоры
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CoverLocker
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OgoGoLog
11:53
"В страну", но "на Украину" в любых словосочетаниях. Упорно продолжаем игнорировать правила русского языка? Уже даже справочник, к которому можно обратиться указан.
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