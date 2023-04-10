Это позволило разработчиком браузера выявить дополнительные направления для улучшений.

Похоже, Microsoft и Mozilla исправили баг, из-за которого фоновый процесс Antimalware Service Executable встроенного в операционную систему Windows антивируса «Защитник» сильно нагружал процессор при работе браузера Firefox. Нагрузка, которую создавал процесс MsMpEng.exe вышеуказанного сервиса, при работе в Firefox была значительно выше, чем при работе в браузерах на основе движка Chromium, таких как Google Chrome и Microsoft Edge, пишет Neowin со ссылкой на веб-сайт Heise. Проблема проявлялась сильнее при просмотре тяжёлых сайтов с медиа-элементами, например, видео-хостинге YouTube.

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Со ссылкой на несколько записей в трекере ошибок Mozilla Bugzilla, специалисты Neowin сообщают, что необходимые исправления были внесены в мартовское обновление определений вредоносных программ антивируса, которое стало доступно 4 апреля 2023 года: 4.18.2302.x —версия платформы, 1.1.20200.4 — обработчика. Исправления должны быть включены даже в обновления определений антивируса Windows 7 и 8.1, хотя проблема на этих версиях операционных систем не наблюдалась. Что интересно, работая над исправлением разработчики Firefox обнаружили несколько направлений для дополнительных улучшений, которые потенциально могут ещё больше снизить нагрузку на процессор и улучшить работу с другими антивирусами.

Источники Neowin и Heise Mozilla Bugzilla #1 и #2