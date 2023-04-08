Одна из моделей для ноутбуков следующего поколения.

Philipp Katzenberger, Unsplash

Ранний инженерный образец 12-ядерного процессора Intel Meteor Lake-M был обнаружен в базе данных бенчмарка UserBenchmark. Модель работала на очень низкой частоте, в среднем 550 МГц, если верить статистике, так что с точки зрения оценки производительности отчёт ничем не интересен, но он позволяет познакомиться с конфигурацией одной из будущих моделей.

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Процессор сочетает производительные и эффективные ядра по формуле 4P+8E, всего 12 ядер и 16 потоков. Отчёт UserBenchmark указывает на наличие в тестовой платформе графики Intel Arc, специалисты Wccftech полагают, что это интегрированная графика. Процессоры Meteor Lake состоят из нескольких кристаллов, в Intel их называют плитками (tiles), одной из таких плиток будет графика Tiled-GPU (tGPU) на базе модификации графической архитектуры Xe-LPG с низким энергопотреблением. В дискретных видеокартах Intel Arc Alchemist используется модификация Xe-HPG. Сколько функциональных блоков активно в этом графическом процессоре, не уточняется. Судя по всему, тестовой платформой был инженерный образец ноутбука Dell Inspiron 13 5330 нового поколения, он также оснащался 16 ГБ оперативной памяти со скоростью 5600…6400 МТ/с.

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Выход первых процессоров Intel Meteor Lake 14-го поколения ожидается в конце этого года.

Источники UserBenchmark Wccftech