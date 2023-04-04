Можно ожидать двукратного ускорения.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Материнские платы AMD AM5 на момент выхода раздражали пользователей долгими загрузками, в частности, при так называемой тренировке памяти (Memory Training), которая запускалась каждый раз после изменения параметров работы оперативной памяти, делая процесс настройки или разгона мучительным. Со временем ситуация улучшалась и похоже, что новые версии BIOS с прошивкой AGESA 1.0.0.6 могут значительно ускорить процесс запуска систем, сообщает Hardware Times со ссылкой на пост Twitter* блогера @9550pro.

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По информации блогера, на системе с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO и 64 ГБ оперативной памяти скорость запуска сократилась практически в два раза после обновления AGESA 1.0.0.3 до 1.0.0.6 – вместо 56 секунд загрузка длится 30.

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Отличные новости к появлению материнских плат на базе чипсета AMD A620, где оперативная память, скорее всего, единственное, что можно разогнать. Настройка и разгон памяти на платформе AMD AM5 имеет смысл, производительность ощутимо возрастает, прирост есть даже на процессорах с 3D V-Cache, что ранее показывали специалисты Hardware Unboxed. Ранее в компании называли DDR5-6000 оптимальным режимом работы для новых процессоров, на текущий момент уже появились модули с такими скоростями и низкими задержками.