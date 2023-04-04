Это должно быть проще для тех, кто не знает о новой схеме обозначения.

AMD полностью обновила ассортимент своих процессоров для ноутбуков, разработав новые правила обозначения моделей, отличные от тех, что применяются к настольным процессорам. В мобильном сегменте недостаточно обращать внимание только на первые цифры номера серии, поскольку под одним номером Ryzen 7000 объединены процессоры разных семейств, на базе разных архитектур.

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Так в серии Ryzen 7040 представлены самые современные процессоры Phoenix на базе Zen 4 и RDNA 3, а в серии 7020 — маломощные Mendocino на базе Zen 2 и RDNA 2. Внимание на это уже обращали несколько раз в новостях, подробное описание схемы появилось в прошлом году, однако не исключено, что многие покупатели не придают этому значения и надеются, что линейка с самым большим номером точно самая лучшая. Как видно, это не так.

На самом деле сложного ничего нет, на архитектуру указывает третья цифра в номере, так в серии Ryzen 7040 — это Zen 4. Если и это сложно, AMD использует ещё один отличительный признак для ноутбуков на базе Zen 4 — новую наклейку. Информацию об этом VideoCardz обнаружили в новых маркетинговых материалах, добавленных недавно в библиотеку компании.

Ноутбуки, использующие процессоры на базе архитектуры Zen 4, получили новую фирменную наклейку AMD оранжевого цвета. С учётом представленных на текущий момент серий, такая наклейка должна присутствовать на ноутбуках, в которых используются процессоры серии Ryzen 7040 (Phoenix) и 7045 (Dragon Range). Тут же можно напомнить про значение цифры 5 на конце серии, так компания выделяет старшую линейку в сегменте. В случае с Dragon Range, это самые производительные процессоры для экстремальных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций, они позиционируются выше Phoenix, хотя у последних есть свои преимущества — производительная интегрированная графика RDNA 3, сопроцессор для ускорения ИИ задач, невысокое энергопотребление и более совершенный техпроцесс.

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Ноутбуки с процессорами серии Ryzen 7020 (Mendocino), 7030 (Barcelo-R) и 7035 (Rembrandt-R) на базе архитектур Zen 2 или Zen 3 будут отмечены наклейкой старого образца с логотипом Ryzen на тёмно-сером фоне.

Источники AMD VideoCardz