По слухам, Celestial запланирован на 2026 год.

Intel продолжает следовать установленным планам по выпуску потребительских видеокарт после ухода главного архитектора, Раджа Кодури покинул компанию в прошлом месяце ради собственного стартапа в области искусственного интеллекта. Что касается дискретной потребительской графики, ранее представители компании рассказали, что часть команды работает над видеокартами следующего поколения Battlemage и Celestial. То, что Intel «остаётся в игре», пишет и издание Commercial Times, ссылаясь на источники в отрасли, передаёт Tom’s Hardware. В компании видят высокий спрос на графику, как в потребительском, так и бизнес сегменте, также обширное внедрение ИИ увеличивает потребность в ускорителях вычислительний, короче говоря, в данных направлениях перспективы для бизнеса весьма заманчивы.

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По информации издания, Intel планирует выпустить графические ускорители Battlemage во второй половине 2024 года, а Celestial — во второй половине 2026. Для производства якобы будут использовать технологии TSMC, для Battlemage 4-нанометровый, а для Celestial 3-нанометровый техпроцесс. Представители Intel ранее положительно оценивали работу над Battlemage, отмечая, что удалось решить некоторые архитектурные проблемы первого поколения. Также ожидаются улучшения в трассировке лучей и технологиях с применением искусственного интеллекта. Дальнейший выпуск новых видеокарт означает, что команда продолжит усердно работать над новыми драйверами, это должно обнадёжить обладателей видеокарт Intel Arc текущего поколения.