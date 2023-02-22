Над ними сейчас работает большая часть команды.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Участником нового подкаста The Full Nerd издания PCWorld стал Том Петерсен (Thomas Petersen) из Intel. Специалист рассказал о прогрессе видеокарт Intel Arc первого поколения под кодовым названием Alchemist, а также о том, что мы можем ожидать в будущем, сообщает Wccftech. Продажи видеокарт Intel Arc находятся на ожидаемом уровне и могут ещё улучшиться благодаря преимуществу по соотношению производительности к цене относительно конкурента. Intel уже несколько раз обращала на это внимание, сравнивая недавно подешевевшую модель A750 и GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Также команда добилась значительного прогресса в разработке драйверов и программного обеспечения: исправлены проблемы, повышена производительность, особенно в DirectX 9 играх, улучшен интерфейс, также компания наладила выпуски для новых игр AAA класса — драйвера доступны заблаговременно или на релизе.

реклама

Петерсен рассказал, что большая часть проектной группы сейчас работает над следующим поколением видеокарт под кодовым названием Battlemage. Детали пока обсуждать рано, но специалистам удалось решить архитектурные проблемы, выявленные в первом поколении Alchemist, а также внедрить несколько интересных технологий. Видеокарты Battlemage должны предложить улучшенные возможности трассировки лучей и искусственного интеллекта. Вероятно, в последнем компания намекает на умное масштабирование XeSS, однако Intel на данный момент не планирует создавать аналог технологии генерации кадров NVIDIA. Intel также заявляет, что геймеры могут ожидать того же соотношения производительности на доллар, которое мы получили с первым поколением Arc.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом



