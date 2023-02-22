Участником нового подкаста The Full Nerd издания PCWorld стал Том Петерсен (Thomas Petersen) из Intel. Специалист рассказал о прогрессе видеокарт Intel Arc первого поколения под кодовым названием Alchemist, а также о том, что мы можем ожидать в будущем, сообщает Wccftech. Продажи видеокарт Intel Arc находятся на ожидаемом уровне и могут ещё улучшиться благодаря преимуществу по соотношению производительности к цене относительно конкурента. Intel уже несколько раз обращала на это внимание, сравнивая недавно подешевевшую модель A750 и GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Также команда добилась значительного прогресса в разработке драйверов и программного обеспечения: исправлены проблемы, повышена производительность, особенно в DirectX 9 играх, улучшен интерфейс, также компания наладила выпуски для новых игр AAA класса — драйвера доступны заблаговременно или на релизе.
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Петерсен рассказал, что большая часть проектной группы сейчас работает над следующим поколением видеокарт под кодовым названием Battlemage. Детали пока обсуждать рано, но специалистам удалось решить архитектурные проблемы, выявленные в первом поколении Alchemist, а также внедрить несколько интересных технологий. Видеокарты Battlemage должны предложить улучшенные возможности трассировки лучей и искусственного интеллекта. Вероятно, в последнем компания намекает на умное масштабирование XeSS, однако Intel на данный момент не планирует создавать аналог технологии генерации кадров NVIDIA. Intel также заявляет, что геймеры могут ожидать того же соотношения производительности на доллар, которое мы получили с первым поколением Arc.
- Источники
- PCWorld, YouTube
- Wccftech