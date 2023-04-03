Уже составлен небольшой список моделей разных производителей.

В Сети продолжают появляться подтверждения скорого выхода новой настольной видеокарты NVIDIA. Модель GeForce RTX 4070 ожидают 13 апреля с рекомендованной ценой 599 долларов США и это косвенно подтверждается в каталогах многих торговых сетей, а также непосредственно на сайтах производителей. На текущий момент цены завышены и явно не соответствуют действительности, но наполнение каталогов указывает, какие модели появятся первыми и в каком дизайне. Специалистам VideoCardz удалось насчитать 16 моделей от различных производителей.

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Как видно, больше всего моделей пока от MSI, на официальном сайте компании заметили и готовые системы MEG Trident X2 с конфигурациями на базе GeForce RTX 4070.

рекомендации 4090 MSI за 150 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По наименованиям можно понять, что в большинстве производительных моделей RTX 4070 будут использовать те же системы охлаждения, что и для RTX 4070 Ti. Обе видеокарты похожи, используют разные версии одного и того же графического процессора AD104 и обладают близкими значениями TDP, но для RTX 4070 он всё-таки ниже и поэтому планируется больше вариантов с двух-вентиляторными системами охлаждения, такими как Ventus 2X от MSI. Кроме того, такие варианты могут оснащаться привычными 8-контактными разъёмами питания, что доставит потребителям без самых современных блоков питания меньше проблем с подключением.

Источники VideoCardz MSI