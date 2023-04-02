Появились характеристики модели и данные о теоретической производительности.

Ожидается, что в этом месяце NVIDIA представит следующую видеокарту в настольном семействе GeForce RTX 40, по слухам, 13 апреля в продажу поступит модель RTX 4070. Долгое время инсайдеры обсуждали характеристики новинки, похоже, ресурс VideoCardz ставит в этом точку, ссылаясь на официальный слайд из презентации. Если информация верна, то RTX 4070 действительно получит рекомендованную цену 599 долларов США, как и RTX 3070 Ti на момент релиза.

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Что касается характеристик, для GeForce RTX 4070 подтверждается наличие 12 ГБ GDDR6X видеопамяти с общей пропускной способностью 504 ГБ/с, это меньше 608 ГБ/с у RTX 3070 Ti, но в таблице явно обращается внимание на объём кэш-памяти 2-го уровня — у новой видеокарты он в 9 раз больше и составляет 36 МБ.

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Данных по графическому процессору нет, но в предыдущих слухах говорилось о 5888 CUDA ядрах. Для RTX 4070 указано значение TGP 200 Вт, но есть также отдельный показатель для среднего энергопотребление в играх — 186 Вт. Вычислительная производительность шейдеров оценивается в 29 Тфлопс, трассировки лучей 67 RT, тензорная — 400 Tensor. Эти значения на 32%, 59,5% и 30% выше, чем у RTX 3070 Ti.

Источники VideoCardz