Не все пользователи Windows 11 спешат переходить на самые современные сборки, опасаясь внезапных проблем, которые могут скрываться в свежих обновлениях. Несмотря на выход крупного обновления 2022 Update в прошлом году и нескольких интересных обновлений возможностей Moment, есть те, кто отдаёт предпочтение более ранней Windows 11 21H2, она всё ещё остаётся актуальной — домашняя и профессиональная редакции будут поддерживаться Microsoft до 10 октября 2023 года. Однако у любителей игры Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games после установки обновления KB5023774 возникли проблемы, сообщает Neowin, при этом непонятно, планирует ли Microsoft работать над исправлением.
реклама
Игра не запускается из фирменного лаунчера Rockstar Games Launcher, после нажатия кнопки «Играть» ничего не происходит. Проблема подтверждена Microsoft:
«После установки обновления KB5023774 и более поздних игра Red Dead Redemption 2 может не запускаться. При попытке запуска из Rockstar Games Launcher путём нажатия кнопки "Play" произойдёт переключение в состояние "Loading", но Red Dead Redemption 2 может не запуститься, и кнопка вернётся в состояние "Play"…».
На данный момент Microsoft заявляет, что единственным решением для является обновление Windows 11 до 22H2, появится ли исправление для 21H2, не уточняется.