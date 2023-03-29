После недавнего обновления для версии 21H2 игра может перестать запускаться.

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Не все пользователи Windows 11 спешат переходить на самые современные сборки, опасаясь внезапных проблем, которые могут скрываться в свежих обновлениях. Несмотря на выход крупного обновления 2022 Update в прошлом году и нескольких интересных обновлений возможностей Moment, есть те, кто отдаёт предпочтение более ранней Windows 11 21H2, она всё ещё остаётся актуальной — домашняя и профессиональная редакции будут поддерживаться Microsoft до 10 октября 2023 года. Однако у любителей игры Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games после установки обновления KB5023774 возникли проблемы, сообщает Neowin, при этом непонятно, планирует ли Microsoft работать над исправлением.

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Игра не запускается из фирменного лаунчера Rockstar Games Launcher, после нажатия кнопки «Играть» ничего не происходит. Проблема подтверждена Microsoft:

«После установки обновления KB5023774 и более поздних игра Red Dead Redemption 2 может не запускаться. При попытке запуска из Rockstar Games Launcher путём нажатия кнопки "Play" произойдёт переключение в состояние "Loading", но Red Dead Redemption 2 может не запуститься, и кнопка вернётся в состояние "Play"…».

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На данный момент Microsoft заявляет, что единственным решением для является обновление Windows 11 до 22H2, появится ли исправление для 21H2, не уточняется.

Источники Microsoft Neowin