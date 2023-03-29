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Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
Доступны трансляции в формате AV1.
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@nosoycesar, Unsplash

Накануне сообщалось о внесении изменений в исходный код OBS Studio для поддержки YouTube трансляций в формате AV1 и HEVC, эти изменения были включены в бета-версию OBS Studio 29.1, которая доступна для загрузки на сайте проекта или в его репозитории на GitHub, передаёт VideoCardz. Для трансляции видео используется протокол YouTube RTMP, однако, если трансляция ведётся в формате AV1, то это ещё не означает, что в этом же формате её будут смотреть пользователи, объясняет ресурс. По крайней мере, стримеры смогут транслировать видео более высокого качества, экономя трафик, по сравнению с другими форматами, но для этого требуются самые современные графические ускорители.

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Поддержка кодирования AV1 появилась в видеокартах NVIDIA на базе архитектуры Ada Lovelace, AMD на базе RDNA 3, а также Intel Arc семейства Alchemist. К слову, видеокарты Intel Arc серии A позволяют без существенных затрат получить поддержку кодирования AV1, в российской рознице можно найти модели Arc A310 и A380 в диапазоне цен 11…15 тыс. рублей. Из доступных видеокарт NVIDIA нового поколения за GeForce RTX 4070 Ti просят больше 70 тыс. рублей, правда в ближайшие месяцы инсайдеры предсказывают появление более доступных RTX 4070 и 4060, но очевидно, что Intel Arc всё равно останется самым бюджетным выбором с поддержкой кодирования AV1.

Источники
OBS Studio, GitHub
VideoCardz
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#obs studio #трансляции
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