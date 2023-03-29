Ранее инсайдеры допускали анонс новой версии консоли перед летом.

Kamil S, Unsplash

Инсайдеры довольно долгое время говорят о подготовке новой, более компактной версии игровой консоли Sony PlayStation 5 (PS5), часто об этом напоминает и Том Хендерсон (Tom Henderson), но никто не может определиться, будет ли новая версия названа Slim. По ряду слухов, размеры изменятся не так существенно, чтобы делать на этом акцент в названии консоли, тем не менее, инсайдеры считают, что конструкция будет переработана для большей унификации на производстве и станет удобнее для конечного потребителя, дисковод станет съёмным и будет продаваться отдельно, а анонсировать новинку могут ещё до наступления лета. Появление заготовки страницы для новой компактной PS5 на сайте крупного австралийского ритейлера The Good Guys заметили участники форума ResetEra, сообщает португальский Eurogamer.

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На странице не упоминается наименование PS5 Slim, но говорится о более тонкой slimmed версии консоли: «Новая, более тонкая PlayStation 5 — это невероятно яркие, насыщенные краски с захватывающими визуальными эффектами HDR и погружение, будь то игры или потоковое воспроизведение фильмов и телепередач». Каких-либо изображений или дополнительных подробностей не приводится, так что пока всё ещё непонятно, чего ожидать, но, если слухи верны, официальный анонс может состояться уже скоро. Также ранее инсайдер Том Хендерсон говорил о разработке Pro версии консоли, но её выпуск может быть экономически не оправдан.