Вычислительная производительность видеокарты ожидается чуть выше, чем у RTX 3070 Ti.

Christian Wiediger, Unsplash

В Сети постепенно появляется недостающая информация о видеокартах GeForce RTX 40 среднего класса, официально они ещё не анонсированы, но многочисленные слухи указывают на начало продаж RTX 4070 через три недели, 13 апреля. Вероятно, вскорости после этого появятся RTX 4060 Ti и 4060, для последней компания GIGABYTE недавно подтвердила наличие 8 ГБ видеопамяти. На днях были названы предполагаемые тактовые частоты RTX 4060 Ti, их в своём Twitter* озвучил специалист @T4CFantasy, занимающийся поддержкой базы данных ресурса TechPowerUp: ускоритель обладает базовой частотой 2310 МГц с повышением до 2535 МГц. У моделей сторонних производителей частоты ожидаются до 2685 МГц.

реклама

Если предыдущие прогнозы верны и в основе RTX 4060 Ti будет лежать графический процессор с CUDA ядрами в количестве 4352 единиц, пиковая вычислительная производительность эталонных вариантов видеокарты на операциях FP32 составит около 22,1 Тфлопс. Это чуть больше, чем предлагает RTX 3070 Ti. Функциональных блоков RTX 4060 Ti предложит меньше, но это компенсируется существенно большими рабочими частотами, а вот получится ли компенсировать существенно более медленную подсистему памяти, увидим только в тестах. Судя по прогнозам, общая пропускная способность может снизиться более чем в два раза, но кэш L2 многократно увеличится, как и у других моделей нового поколения.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде