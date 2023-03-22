Появился ещё один намёк на возможность появления новой линейки процессоров AMD для рабочих станций.

Onur Binay, Unsplash

Слухи о потенциальном выпуске процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 в этом году стали появляться чаще после появления новой линейки конкурента Intel Xeon Workstation. Похоже, что теперь появились более или менее официальные намёки. Так ресурс Wccftech сообщает, что Тони Ю (Tony Yu), генеральный менеджер ASUS в Китае, в одном из видео намекнул на запуск новой платформы AMD TR5 во второй половине 2023 года.

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Видео на китайском языке, так что детали могут быть упущены, но, если верить машинному переводу субтитров, специалист действительно упомянул новую платформу AMD TR5 в конце видео, которое было посвящено сравнению нового Intel Xeon w9-3495X и AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Также слова специалиста подтверждает Twitter* блогер @9550pro, который первым и отметил интересное заявление.

В тестах флагманский Xeon не везде был быстрее, да и энергопотребление у него выше, но в целом новая платформа Intel выглядит несколько привлекательнее за счёт поддержки DDR5, PCIe Gen5 и ряда уникальных возможностей. Но хватит ли этого Intel для конкуренции со следующим поколением Threadripper, возможно, позиции линейки для рабочих станций будут укреплены вариантами семейства Emerald Rapids, представить которые Intel планирует в конце этого года.





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Инсайдеры предполагают, что в новом поколении AMD может разделить линейку на две категории. Одна категория — это HEDT процессоры Threadripper 7000 с поддержкой 4-канальной DDR5, 64 линий PCIe Gen5. Ко второй категории относятся WS варианты для рабочих станций, в данном случае возможна поддержка 8-канальной DDR5 и 128 линий PCIe Gen5.