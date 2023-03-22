Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Платформу AMD TR5 и процессоры Ryzen Threadripper 7000 могут выпустить во второй половине года
Появился ещё один намёк на возможность появления новой линейки процессоров AMD для рабочих станций.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Onur Binay, Unsplash

Слухи о потенциальном выпуске процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 в этом году стали появляться чаще после появления новой линейки конкурента Intel Xeon Workstation. Похоже, что теперь появились более или менее официальные намёки. Так ресурс Wccftech сообщает, что Тони Ю (Tony Yu), генеральный менеджер ASUS в Китае, в одном из видео намекнул на запуск новой платформы AMD TR5 во второй половине 2023 года.

реклама

Видео на китайском языке, так что детали могут быть упущены, но, если верить машинному переводу субтитров, специалист действительно упомянул новую платформу AMD TR5 в конце видео, которое было посвящено сравнению нового Intel Xeon w9-3495X и AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Также слова специалиста подтверждает Twitter* блогер @9550pro, который первым и  отметил интересное заявление.

В тестах флагманский Xeon не везде был быстрее, да и энергопотребление у него выше, но в целом новая платформа Intel выглядит несколько привлекательнее за счёт поддержки DDR5, PCIe Gen5 и ряда уникальных возможностей. Но хватит ли этого Intel для конкуренции со следующим поколением Threadripper, возможно, позиции линейки для рабочих станций будут укреплены вариантами семейства Emerald Rapids, представить которые Intel планирует в конце этого года. 


рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Инсайдеры предполагают, что в новом поколении AMD может разделить линейку на две категории. Одна категория — это HEDT процессоры Threadripper 7000 с поддержкой 4-канальной DDR5, 64 линий PCIe Gen5. Ко второй категории относятся WS варианты для рабочих станций, в данном случае возможна поддержка 8-канальной DDR5 и 128 линий PCIe Gen5.

Источники
普普通通Tony大叔, YouTube
@9550pro, Twitter*
Wccftech
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd ryzen threadripper
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
Почему процессоры Intel такие дорогие, и стоит ли покупать 10-ядерный Core i5-13400
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
9
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
5
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
2
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
13
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
8
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
7
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
10
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
1
Появление часов Huawei Watch 4 Pro на сайте Bluetooth SIG показало поддержку Bluetooth 5.2
+
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
29
США опубликовали кадры транспортировки ядерной боеголовки МБР с одной авиабазы на другую
4
Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, используемые истребителями F-16
3
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
8
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
5
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
12
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Дата-центр нагревает общественный бассейн в Великобритании и экономит на этом $24000 в год
+
С октября российские банки будут обязаны использовать внутри страны отечественный аналог SWIFT
2

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
4
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
44
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
24
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
12
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
21
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
40
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
5

Сейчас обсуждают

Elektron777
17:48
... что несомненно благоприятно скажется на цене конечной продукции ))) .
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
Иван Горинич
17:48
85 % территории Украины сегодня контролирует Вова и его ВСY.
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Иван Горинич
17:46
Почему доля юаня в международной торговле на уровне 2.3%, тогда как $40, 💶 20% соответственно, наш уважаемый Рубль есть талоны на еду 😂😂😂
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Вячеслав Безруков
17:45
На будущее? На какое будущее? У меня 5 ряженка выше 30 - 40% вообще не загружается ничем,а если будет 5000 серии то вообще больше 20% несмогу нагрузить.
Младшая GeForce GTX 1060 больше не запускает Halo Infinite, а GTX 1050 Ti до сих пор в строю
Дмитрий Малинин
17:45
Всё правильно Дженсену Хуангу надо спешить развивать технологии-ему ёще потом имплантаты себе вставлять, а то и вовсе новое тело сделает!
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
Иван Горинич
17:44
Сегодня на золотом аукционе в Лондоне успешно прошли очередные торги, самый крупный аукцион мира уж 150 лет, 93% мирового золота торгуется именно там, России уже не в списках.😂😂😂😂
Ubisoft представила Ghostwriter — нейросеть для написания сценария диалогов в играх
LifeX
17:44
За 3 года эксплуатации состояние видеокарты - идеальное. Корпус у AON6994 по питанию видеопамяти немного треснул, но это ничего страшного)))))
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
pOdOnOg
17:40
Сейчас бы на работе электричество экономить...
Acer представила первый в мире электровелосипед с искусственным интеллектом
Иван Горинич
17:40
по ходу Лука совсем рехнулси с урановым обеденным стержнем.😅😅😅😆
Ubisoft представила Ghostwriter — нейросеть для написания сценария диалогов в играх
Игорь Гурьянов
17:40
Украсть можно хоть откуда, вопрос в возможности возврата, в сети блокчейна все открыто каждая транзакция, Как пример кража биткойнов пользователей NiceHash? За несколько лет вернули всем пользователя...
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем