Компания Palit представила в фирменной линейке JetStream видеокарты GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti, они не получили RGB подсветки и подойдут пользователям, которые предпочитают строгие сборки в тёмных цветах — кожух видеокарты, вентиляторы и задняя пластина выполнены в угольно-чёрном цвете.
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Компания отмечает применение системы охлаждения с большой медной основой, которая отводит тепло от графического процессора и видеопамяти, конструкция усилена дополнительной рамой для защиты печатной платы от изгиба. Воздушный поток создаётся тремя вентиляторами Gale Hunter, геометрия крыльчатки которых разработана для формирования направленного и концентрированного потока воздуха, поддерживается пассивный режим 0 дБ. Внешне видеокарты выглядят одинаково, система охлаждения выходит за пределы трёх слотов расширения и в длину занимает почти 329 мм. На задней пластине предусмотрены крупные вентиляционные вырезы, чтобы часть воздуха беспрепятственно проходила через конструкцию.
Спецификации видеокарт соответствуют эталонным, так для GeForce RTX 4080 в исполнении JetStream заявлено повышение частоты до 2505 МГц и мощность 320 Вт. В случае RTX 4070 Ti заявлена пиковая частота 2610 МГц и мощность 285 Вт. Обе видеокарты комплектуются переходником питания 12VHPWR на два 8-контактных разъёма.
- Источники
- Palit