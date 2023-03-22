Энергопотребление всего лишь 70 Вт.





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NVIDIA представила накануне компактный профессиональный графический ускоритель RTX 4000 SFF Ada. Новинка с размерами примерно 69×168 мм и тепловыделением 70 Вт предлагает 20 ГБ 160-битной видеопамяти GDDR6 с коррекцией ошибок ECC, а что касается графического процессора — в нём активны 6144 CUDA-ядра, 48 блоков аппаратного ускорения трассировки лучей RT и 192 блока ускорения тензорных операций Tensor Cores. На операциях одинарной точности вычислительная производительность видеокарты достигает 19,2 Тфлопс, оценку вычислительной производительности тензорных ядер 306,8 Тфлопс компания приводит для операций FP8 в режиме Sparsity.

RTX 4000 SFF Ada, характеристики. Источник: NVIDIA

В сравнении с RTX A2000 прошлого поколения производительность новинки выше от 1,7 раз в системах автоматизированного проектирования до 2,1 раз в научных вычислениях и работе с графикой. Ускоритель не требует дополнительного питания и оснащается системой охлаждения с центробежным вентилятором, как отмечает VideoCardz, стоимость RTX 4000 SFF Ada достигает 1250 долларов США.

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Также компания представила линейку мобильных дискретных видеокарт для профессионалов, в неё вошли пять моделей, которые предложат вычислительную производительность FP32 от 14,5 до 42,6 Тфлопс, а также до 16 ГБ GDDR6 памяти.

Источники NVIDIA VideoCardz