Ожидаем технологию в большем количестве игр, пора копить на новую видеокарту

Каждое новое поколение видеокарт NVIDIA RTX становится быстрее в работе с трассировкой лучей, кроме того, компания разрабатывает технологии, которые позволяют повысить производительность, компенсируя потери от включения этого сложного метода рендеринга. Так в составе DLSS 3 используется не только умное масштабирование, но и генерация кадров. Похоже, можно двигаться дальше.

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В рамках GTC 2023 компания представила инструментарий для внедрения в игры трассировки пути, сообщает VideoCardz со ссылкой на блог NVIDIA. Трассировка пути — частный случай трассировки лучей, более продвинутый алгоритм. «Для каждого луча света используется полная трассировка лучей с интенсивным использованием графического процессора, также известная как трассировка пути…», — говорилось на релизе Portal RTX. Как объясняют специалисты TechSpot: «Трассировка пути отличается от трассировки лучей тем, что вместо отслеживания множества лучей по всей сцене алгоритм отслеживает только наиболее вероятный путь для света». Т.е. алгоритм эффективнее и может расходовать меньше ресурсов, однако, как видно по Portal RTX, игре с трудом хватает даже флагманской GeForce RTX 4090. NVIDIA отмечает несколько вариантов применения трассировки путей:

Создание эталонной трассировки траекторий для проверки точности освещения во время производства, ускорение процесса итераций.

Создание реалистичных фоторежимов для графических процессоров с поддержкой RT или режимов сверхвысокого качества в реальном времени, использующих преимущества архитектуры Ada Lovelace.

Вероятно, в последнем случае имеются такие преимущества архитектуры Ada Lovelace, как быстрый ускоритель потока, обеспечивающий работу генерации кадров. Предполагается, что с релизом NVIDIA Path Tracing SDK начнётся более широкая интеграция технологии в игры. Пока известно об интеграции в Cyberpunk 2077, наверняка потребуется время, чтобы технология появилась в большем количестве проектов, на данный момент нет информации о выпуске плагинов для популярных движков Unity и Unreal Engine.

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