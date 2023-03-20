ASUS и Noctua выпустили свой новый совместный проект.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Видеокарта ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition была только что представлена компаниями ASUS и Noctua — это уже третья видеокарта ASUS, разработанная совместно с Noctua и использующая крупные корпусные 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM. На этот раз за основу снова взяли модель ASUS GeForce RTX 4080 в исполнении TUF Gaming, но дизайн её охлаждения был полностью переработан.

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Если стандартный радиатор использует комбинацию 8- и 6-миллиметровых тепловых трубок по схеме 2+6, то в радиаторе Noctua сочетание изменили на 5+3, трубок диаметром 8 мм теперь больше. Кроме того, в основе системы охлаждения Noctua большая испарительная камера, а не медный тепло-распределитель, как в случае с TUF Gaming, вся конфигурация оптимизирована для работы с фирменными вентиляторами, которые поддерживают остановку при температуре ниже 50°C.

В самых худших условиях эксплуатации, когда вентиляторы работают на полной скорости, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition работает тише на 14,9 дБ. При средних скоростях вращения вентилятора (70% ШИМ) Noctua Edition работает на 16,8 дБ тише, а при низких — на 4,8 дБ тише. Такое большое преимущество по уровню шума практически не сказалось на охлаждении, увеличение температуры в пределах 0,8°C.

Видеокарта совместима с фирменным программным обеспечением ASUS GPU Tweak III, где можно настраивать скорость вращения вентиляторов. Для ещё большего снижения температур можно понизить напряжение графического процессора. На карте присутствует переключатель BIOS между двумя прошивками, ориентированными на производительность или тишину, последняя активирована по умолчанию.

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Обзоры видеокарты появились уже на ряде ресурсов, по информации TechPowerUp, стоит модель 1650 долларов США.

Источники Noctua ASUS