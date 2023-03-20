Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition получила полностью новую систему охлаждения и стоит 1650 USD
ASUS и Noctua выпустили свой новый совместный проект.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Видеокарта ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition была только что представлена компаниями ASUS и Noctua — это уже третья видеокарта ASUS, разработанная совместно с Noctua и использующая крупные корпусные 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM. На этот раз за основу снова взяли модель ASUS GeForce RTX 4080 в исполнении TUF Gaming, но дизайн её охлаждения был полностью переработан.

Источник: Noctua

реклама

Если стандартный радиатор использует комбинацию 8- и 6-миллиметровых тепловых трубок по схеме 2+6, то в радиаторе Noctua сочетание изменили на 5+3, трубок диаметром 8 мм теперь больше. Кроме того, в основе системы охлаждения Noctua большая испарительная камера, а не медный тепло-распределитель, как в случае с TUF Gaming, вся конфигурация оптимизирована для работы с фирменными вентиляторами, которые поддерживают остановку при температуре ниже 50°C.

Источник: ASUS

В самых худших условиях эксплуатации, когда вентиляторы работают на полной скорости, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition работает тише на 14,9 дБ. При средних скоростях вращения вентилятора (70% ШИМ) Noctua Edition работает на 16,8 дБ тише, а при низких — на 4,8 дБ тише. Такое большое преимущество по уровню шума практически не сказалось на охлаждении, увеличение температуры в пределах 0,8°C.

Источник: Noctua

Видеокарта совместима с фирменным программным обеспечением ASUS GPU Tweak III, где можно настраивать скорость вращения вентиляторов. Для ещё большего снижения температур можно понизить напряжение графического процессора. На карте присутствует переключатель BIOS между двумя прошивками, ориентированными на производительность или тишину, последняя активирована по умолчанию.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Обзоры видеокарты появились уже на ряде ресурсов, по информации TechPowerUp, стоит модель 1650 долларов США.

Источники
Noctua
ASUS
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #asus #noctua #системы охлаждения #geforce rtx 4080 #geforce rtx 40 #noctua edition
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рубль снова подешевел – какую видеокарту купить для экономного геймера со скромным бюджетом
Gigabyte подтверждает GeForce RTX 4070 с 12 ГБ памяти и RTX 4060 с 8 ГБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На плечи "Музыкантов" легли новые испытания, и вновь внутренний фронт
63
Пригожин: в день приходит 500-800 добровольцев
45
NVIDIA подтверждает поддержку DLSS 3 в Diablo IV
5
Европейский союз хочет обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года
142
ЧВК "Вагнер" продолжают движение к центру Бахмута, значительно продвинувшись в районе "квадраты"
13
США депортируют россиян, бежавших от мобилизации
15
Пригожин рассчитывает на пополнение ЧВК «Вагнер» 30 тысячами бойцов уже к маю
15
Жена Зеленского в беседе со СМИ рассказала, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами
28
В Новомосковске после групповой атаки российских дронов полностью выгорела крупная нефтебаза
18
Видеокарта с 8 ГБ памяти из Китая за 2000 рублей тянет все современные игры с высоким FPS
6
Ryzen 9 7950X работает на фальшивой частоте 6,3 ГГц из-за странной ошибки Windows
7
Пригожин: "Вагнер" освободит Бахмут, чтобы показать всему миру, что русские могут
5
Путин посетил Мариуполь с рабочей поездкой
1
В России озвучили условия, при которых зерновая сделка будет продлена после мая
23
Польша сообщила о готовности вступить в конфликт с Россией в случае поражения Киева
14
Украина получит 33 истребителя МиГ-29 от Польши и Словакии
6
8-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen 7 7840U показывает многоядерный результат 14 825 баллов
3
Опасные уязвимости нулевого дня были обнаружены в модемах телефонов Google Pixel и Samsung Galaxy
1
Учёные обнаружили на Марсе солевые отложения, которые могли быть частью древнего ледника
4
Tesla показала своих человекоподобных роботов
3

Популярные статьи

NVIDIA + AMD – 3 самых оптимальных связки процессоров и видеокарт для геймеров в 4К, 2К и 1080р
19
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
15
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
48
Впечатления от бета-теста Diablo lV
35
Начинаю зарабатывать миллион рублей с помощью ПК. Часть 1: Теоретические соображения
54
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
101
21 марта 2023 года - день равноденствия
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei
+
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
69

Сейчас обсуждают

Даниил Соловьев
18:19
а у нас почему-то наоборот все сделали.
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
Гоогле Гооглев
18:17
А ты из питерских шнырей, чтоль?
Ученые заметили вулканическую активность на Венере на радиолокационных снимках
boris558
18:16
А зачем увольнять слесарей, водителей, врачей - им в РФ все равно платят ровно столько, чтобы не умереть с голоду.
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
Alex Zamfol
18:14
Просто он никому уже не нужен
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
Truandale
18:12
Разница 2000 рублей в цене это ни о чём. На грани статистической погрешности.
GeForce RTX 4090 в магазинах РФ стоит дешевле, чем в Европе
Бабий Магнит
18:12
полизал? зелёная шконка у тебя однако
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
Серегарус
18:07
всё правильно... увольнять будут не слесарей, водителей, врачей, а маркетолухов, юристов и прочую менеджерскую шелупонь
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
Аleks_vk
18:06
Доллар отметку в 77 рублей перевалил. Такими темпами, до смерти питерского шныря, железо обновлять не будем.
Ученые заметили вулканическую активность на Венере на радиолокационных снимках
Олег Власов
18:05
"Попитка-не питка" Л.П.Берия.
Президент Чехии: у украинской армии есть только одна попытка контрнаступления
Роман Маркелов
18:01
Пипец парни, только что ходил в пивняк, что-то чёрненькая так раскабанела, вообще какая-то жесть.
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем