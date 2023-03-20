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Intel Xeon Granite Rapids и Sierra Forest могут получить TDP до 500 Вт и поддержку 12-канальной DDR5
Это будут огромные процессоры в корпусе LGA 7529.
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В начале года компания Intel представила долгожданные новые серверные процессоры Xeon Scalable 4-го поколения Sapphire Rapids-SP и серверную платформу на базе сокета LGA 4677 под кодовым названием Eagle Stream. Платформа должна приютить ещё одно семейство процессоров, Emerald Rapids-SP, представить которые могут уже в конце этого года. Остаётся надеяться, что у компании больше не возникнет задержек и темп выпуска продукции будет наращиваться — впереди много интересного. Как пишет Wccftech, для следующей итерации чипов Xeon у Intel будут новые платформы, известны наименования Mountain Stream и Birch Stream, а теперь появилась информация и о платформе Avenue City — о ней рассказал инсайдер и коллекционер оборудования YuuKi_AnS в своём блоге на платформе bilibili.

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По информации специалистов Wccftech, Avenue City является частью Birch Stream и предложит два массивных сокета LGA 7529 для установки процессоров Granite Rapids-AP и Sierra Forest-AP с максимальным TDP до 500 Вт. Материнские платы поддерживают установку 24 модулей DIMM DDR5 с поддержкой 12 каналов. Что касается скорости памяти, поддерживаются модули 6400 Мбит/с, а также новейшая разработка — память MCR (Multiplexer Combined Ranks). Ранее сообщалось о разработке MCR памяти компанией SK hynix в сотрудничестве с Intel и Renesas, эти двухранговые модули позволяют одновременно задействовать оба ранга и за счёт этого производительность памяти может быть эквивалентна модулям DDR5-8000. Ожидается, что процессоры Granite Rapids представят к концу следующего года

Источники
YuuKi_AnS, bilibili
Wccftech
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#intel #процессоры
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