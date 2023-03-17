С поддержкой DDR5-6400 и максимальной конфигурацией ядер 8P+16E.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Будущее поколение процессоров Intel Core продолжают окутывать слухи, в основном они связаны с выпуском настольного семейства Meteor Lake-S. Как ранее заявили в Intel, всё в компании идёт по плану и процессоры Meteor Lake запланированы на конец этого года. Однако отсутствие более подробной информации о выпуске различных категорий процессоров оставляет инсайдерам достаточно свободы для прогнозов. Инсайдеры продолжают всё чаще упоминать, что настольная линейка Meteor Lake-S может и не появиться. О возможности такой перспективы снова говорит тайваньский технологический ресурс BenchLife. В новой публикации часто употребляется «возможно», так что не стоит воспринимать информацию всерьёз, однако ещё в 2021 году инсайдеры утверждали, что Meteor Lake и Arrow Lake будут сосуществовать и именно последние ориентированы на настольные ПК.

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По информации BenchLife, вместо Meteor Lake-S в первой половине 2024 года для настольных ПК могут выпустить процессоры Arrow Lake-S с максимальной конфигурацией ядер 8P+16E. Процессоры будут работать в паре с набором системной логики Intel серии 800. И Meteor Lake-S, и Arrow Lake-S используют сокет Intel LGA 1851. Поддерживается память DDR5-6400 с модулями промежуточного объёма до 48 ГБ.

Чипсеты 800 серии якобы существуют в следующих вариантах: Z890, B860 и H810 — для потребительских ПК; W880 и Q870 — для рабочих станций начального уровня и бизнеса соответственно, оба поддерживают технологию Intel vPro. Платформа Z890 может получить до 60 линий HSIO: 26 от процессора и 34 непосредственно от чипсета. Платформы B860 и H810 получат максимум 44 и 32 HSIO соответственно. Количество каналов DMI 4.0 для Intel Z890, W880 и Q870 равно 8, а B860 и H810 — только 4.

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Также ранее высказывались предположения, что Meteor Lake-S и Arrow Lake-S могут занять разные сегменты рынка, первые с конфигурацией 6P+16E заполнят сегменты вплоть до субфлагманского, а Arrow Lake-S будет нацелен на верхний сегмент поколения. Так или иначе, остаётся ждать официальных новостей ближе к концу этого года.

Источники BenchLife Wccftech