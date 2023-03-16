Информация неофициальная и появилась в китайских технологических СМИ.

Bin Jaleel Almanza, Unsplash

По неофициальной информации, компания MSI может снять с производства несколько материнских плат Intel LGA 1700 с поддержкой оперативной памяти DDR4. Об этом пишет китайский ресурс EXPreview со ссылкой на источники, близкие к каналам производства и поставок, передаёт VideoCardz. Перечислено четыре платы MSI из новой 700 серии:

MPG Z790 EDGE WIFI DDR4

PRO Z790-A WIFI DDR4

PRO Z790-P DDR4

MAG B760 MORTAR DDR4

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Странно видеть в списке новые платы, так что не стоит доверять этой информации, но в общем и целом политика постепенного ухода от DDR4 понятна, особенно в категории продвинутых продуктов на базе чипсетов с поддержкой разгона. Оперативная память нового стандарта DDR5 насыщает рынок и при сборке новой системы пользователи всё чаще делают выбор в её пользу. Тем более, что на рынке уже появились модули на новых чипах, которые предлагают либо очень высокую скорость вплоть до 8000 МТ/с, либо оптимальное сочетание скорости и задержек, что актуально для платформы AMD AM5. Для тех, кто хочет сэкономить, всё ещё доступны недорогие платы 600 и 700 серии с поддержкой DDR4, так что в текущем поколении процессоров Intel можно обновиться с минимумом затрат.

Источники EXPreview VideoCardz