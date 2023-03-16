Как оказывается, 1000 Вт в пике для процессора не предел.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Профессиональные оверклокеры продолжают гонку за рекордами на новой платформе Intel LGA 4677 с процессорами Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids. Новинки удивляют не только своими возможностями разгона и производительностью, но и энергопотреблением. Немецкий энтузиаст под псевдонимом Der8auer показал, что «лёгкий» разгон 56-ядерного Xeon w9-3495X до 4,2 ГГц по всем ядрам уже приводит к скачкам под нагрузкой до 1000 Вт. Чего ожидать при экстремальном разгоне?

реклама





рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ответ появился на YouTube канале ElmorLabs. В новом видео показан процесс разгона Xeon w9-3495X, профессионалу Elmor удалось взять 5,5 ГГц и успешно пройти тестирование Cinebench R23, конкретно в показанном прогоне бенчмарка процессор набрал 132220 баллов. На момент написания первое место в рейтинге HWBot удерживает результат 132484 балла, до нового рекорда рукой подать. На видео отражается энергопотребление процессора, в пике оно достигло практически 1900 Вт (1881 Вт). Для питания стенда использовалось сразу два блока питания Superflower Leadex мощностью 1600 Вт, стенд был построен на базе материнской платы ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, использовался комплекта оперативной памяти G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM.