Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
До 1900 Вт поднялось энергопотребление Xeon w9-3495X под нагрузкой с экстремальным разгоном 5,5 ГГц
Как оказывается, 1000 Вт в пике для процессора не предел.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Профессиональные оверклокеры продолжают гонку за рекордами на новой платформе Intel LGA 4677 с процессорами Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids. Новинки удивляют не только своими возможностями разгона и производительностью, но и энергопотреблением. Немецкий энтузиаст под псевдонимом Der8auer показал, что «лёгкий» разгон 56-ядерного Xeon w9-3495X до 4,2 ГГц по всем ядрам уже приводит к скачкам под нагрузкой до 1000 Вт. Чего ожидать при экстремальном разгоне?

реклама


рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ответ появился на YouTube канале ElmorLabs. В новом видео показан процесс разгона Xeon w9-3495X, профессионалу Elmor удалось взять 5,5 ГГц и успешно пройти тестирование Cinebench R23, конкретно в показанном прогоне бенчмарка процессор набрал 132220 баллов. На момент написания первое место в рейтинге HWBot удерживает результат 132484 балла, до нового рекорда рукой подать. На видео отражается энергопотребление процессора, в пике оно достигло практически 1900 Вт (1881 Вт). Для питания стенда использовалось сразу два блока питания Superflower Leadex мощностью 1600 Вт, стенд был построен на базе материнской платы ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, использовался комплекта оперативной памяти G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM.

Источники
ElmorLabs, YouTube
@Buildzoid1, Twitter*
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #разгон #intel xeon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Ryzen 7 7800X3D появился на сайтах европейских магазинов
Тесты AMD Ryzen 7 7800X3D показывают, что он на 24% быстрее, чем Core i9-13900K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
50
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
11
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
12
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
17
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
5
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
5
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
Индия сообщила, что она не собирается соблюдать потолок цен на нефть
7
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
3
Саудовская Аравия заявила, что не будет продавать нефть в страны, которые примут против неё потолок цен
1
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
1
Немецкий журналист: Украина потеряла ключевое укрепление в Бахмуте
12
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
11
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
23
Новый смартфон Moto G Power получит камеру 50 Мп и стандарт связи 5G
+
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
21
Количество дронов-камикадзе в зоне СВО увеличивается
+
Нейросеть ChatGPT работает на десятках тысяч графических процессоров Nvidia A100
+
Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
+

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
113
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
5
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
+
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
+
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
2

Сейчас обсуждают

sirkuramov
12:05
— Эффективность? — Не, не слышали!
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
Михаил Кочанов
12:02
Коррупция всегда была бедой не только в России. Читал мемуары Деникина - вот где реально коррупция и казнокрадство, которые и развалили белых. Хотя те долго играли в доброго, насильно не мобилизовали ...
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
Storm74
12:01
Открыл ворд, сравнил списки, разницы не заметил. Но я уже понял, что вам конкретно просто не нравится бренд. Вас кто-то силой застявляет пользоваться данной программой?
Разработчики программного пакета «МойОфис» представили корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный»
Михаил Кочанов
11:59
С волками выть - по волчьи выть? Только не стоит забывать, что у янки тоже весьма серьезный ядерный потенциал, а в таком случае, они могут ударить первыми, надеясь, что их супер патриоты спасут. И не ...
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
Storm74
11:58
вы знаете, кто акционер МойОфиса? Касперский - тот самый, который создал лабораторию Касперского...к слову, единственный вообще из российских it-продуктов, признанных за рубежом. Про безопасность даже...
Разработчики программного пакета «МойОфис» представили корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный»
Михаил Кочанов
11:56
Бедствуют в основном ленивые, не желающие работать люди. Ноют и ноют, что денег нет на бухать каждый день и покупать все подряд, хз зачем. И все кричат, как было хорошо в союзе. Ага, за тунеядство пос...
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
Storm74
11:56
Если пчела, а есть навозная муха. Первая везде цветы видит, а вторая только говно.
Разработчики программного пакета «МойОфис» представили корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный»
Сергей Vorvort
11:56
Это ты угораешь! В 2014 я брал топ - видеокарту за 17000 рублей. Сейчас с меня просят 128000 рублей (7900XTX Aqua на Авито). Т.е. за 8 лет цена выросла в 7.5 раз.
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Сергей Vorvort
11:52
Тебе лечиться надо. Ты не можешь понять текст на сайте Nvidia что 3080 игровая видеокарта. Нейронные связи мозга разрушены "хуангофилией".
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Сергей Vorvort
11:50
Дебилоид, я тебе уже несколько раз объяснял что Nvidia на своем сайте позиционирует 3080 как игровую видеокарту. Потому и сравнение с 2080 в играх. Если до тебя не доходит - то ты олигофрен, лечись.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем