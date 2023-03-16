Профессиональные оверклокеры продолжают гонку за рекордами на новой платформе Intel LGA 4677 с процессорами Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids. Новинки удивляют не только своими возможностями разгона и производительностью, но и энергопотреблением. Немецкий энтузиаст под псевдонимом Der8auer показал, что «лёгкий» разгон 56-ядерного Xeon w9-3495X до 4,2 ГГц по всем ядрам уже приводит к скачкам под нагрузкой до 1000 Вт. Чего ожидать при экстремальном разгоне?
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Ответ появился на YouTube канале ElmorLabs. В новом видео показан процесс разгона Xeon w9-3495X, профессионалу Elmor удалось взять 5,5 ГГц и успешно пройти тестирование Cinebench R23, конкретно в показанном прогоне бенчмарка процессор набрал 132220 баллов. На момент написания первое место в рейтинге HWBot удерживает результат 132484 балла, до нового рекорда рукой подать. На видео отражается энергопотребление процессора, в пике оно достигло практически 1900 Вт (1881 Вт). Для питания стенда использовалось сразу два блока питания Superflower Leadex мощностью 1600 Вт, стенд был построен на базе материнской платы ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, использовался комплекта оперативной памяти G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM.
- Источники
- ElmorLabs, YouTube
- @Buildzoid1, Twitter*
- * заблокирован в РФ