Стоимость премиальных моделей вообще может превысить рекомендованную цену RTX 4070 Ti.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Andre Taissin, Unsplash

Цены на новые видеокарты остаются предметом бурных обсуждений. Например, в случае с NVIDIA GeForce RTX 40 серии, больше всего критиковали RTX 4080 с рекомендованной ценой 1199 долларов США. Похоже, RTX 4070 Ti удалось избежать аналогичной участи, поскольку NVIDIA снизила рекомендованную цену этой модели на 100 долларов США. Стоит напомнить, что RTX 4080 12 ГБ, которую фактически переименовали в RTX 4070 Ti, стоила изначально 899 долларов. Теперь сообщество ожидает следующую модель, RTX 4070, конечно же надеясь на хорошее ценовое предложение. Однако, по информации инсайдера Moore’s Law Is Dead, цена RTX 4070 может оказаться довольно высокой, передаёт Wccftech.

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По слухам, появившимся накануне, NVIDIA назначила две даты снятия эмбарго на обзоры в зависимости от цены того или иного варианта RTX 4070. За день до начала продаж, 12 апреля, разрешена публикация обзоров для видеокарт с рекомендованной ценой, а более дорогих вариантов — в день начала продаж. Moore’s Law Is Dead утверждает, что в первый день появятся обзоры видеокарт стоимостью до 749,99 долларов США. Вряд ли это рекомендованная цена, поскольку разница в 50 долларов между RTX 4070 Ti и RTX 4070 выглядит совсем нереалистично, скорее всего, речь идёт о каком-то диапазоне с максимальным значением около 750 долларов. Так или иначе, если информация верна, разница в цене между базовой и Ti версией намечается совсем небольшая. Что касается продвинутых вариантов премиум класса, их цена будет начинаться от 799,99 долларов, считает инсайдер.





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По слухам, основное отличие между GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070 может заключаться в количестве активных функциональных блоков графического процессора. Если Ti вариант предлагает 7680 CUDA-ядер, то базовому приписывают 5888 CUDA. Тактовая частота тоже снизится, примерно на 140 МГц. Подсистема памяти у моделей может быть одинаковой с 12 ГБ 192-битной GDDR6X.