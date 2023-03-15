Она присутствует уже не только в Windows 11, но и в Windows 10, может включаться самостоятельно после обновлений.

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Sunrise King, Unsplash

Появившаяся в современных версиях операционных систем Windows безопасность на основе виртуализации (VBS) может негативно влиять на производительность ПК. Впервые VBS появился в Windows 11, затем его интегрировали и в Windows 10, многие пользователи отключали этот компонент безопасности. Так поступили и специалисты ресурса Tom’s Hardware, однако какое-то из недавних обновлений операционных систем включило VBS без уведомления, сообщает ресурс. Специалисты заметили это только после очередного масштабного тестирования, что потребовало провести его повторно уже с отключённым VBS, но зато теперь можно узнать, изменилось ли что-то за последнее время и влияет ли VBS на производительность, как и раньше.

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Влияет, но ощущается это влияние только в процессорозависимых играх и сценариях тестирования. Наибольшее влияние замечено в Microsoft Flight Simulator, крайне процессорозависимой игре. Отключение VBS увеличивает среднюю частоту кадров до 11,2% в 1080p при средних настройках, по редким событиям прирост выше — около 15,5%. С увеличением разрешения и качества графики преимущество от отключения VBS находится в пределах 8…12%. Control, Cyberpunk 2077, Spider Man: Miles Morales, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion — эти и другие игры в числе тех, где средняя частота кадров увеличивается на 5…8% при отключении VBS. По редким событиям прирост больше.

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Если вы хотите выжать максимум из своего оборудования, VBS, вероятно, лучше отключить, резюмируют специалисты, также отмечая, что с момента появления этого компонента безопасности ничего не изменилось в плане влияния на производительность — падение по-прежнему составляет 5…10%.