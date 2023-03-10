Эталонных видеокарт больше нет в наличии.

Brad Starkey, Unsplash

Как известно из различных новостей, после очередного бума майнинга на складах образовался избыток видеокарт. В частности, NVIDIA предпринимала различные шаги, чтобы быстрее реализовать запасы: скидки, расширение области применения графических процессоров на большее количество моделей в серии, выпуск новых модификаций и т.д. Подстегнуть к покупке флагмана прошлого поколения могли и довольно высокие цены на новинки серии GeForce RTX 40. Недавно зарубежный партнёр NVIDIA внезапно установил на флагманские видеокарты RTX 30 Founders Edition довольно интересные скидки, высказывалось предположение, что это связано с необходимостью реализовать последние поставки адаптеров – запасы эталонных карт закончились. Похоже, это может быть истиной, VideoCardz сообщает, что RTX 30 Founders Edition больше нет в наличии на американском и европейских сайтах NVIDIA.

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На сайте утверждается, что больше невозможно заказать RTX 30 Founders Edition через официальные американские или европейские сайты, недоступны как флагманские модели, так и модели среднего уровня, они отсутствуют для новых клиентов. Хотя на веб-сайте NVIDIA больше нет таких предложений, у партнёра компании, торговой площадки BestBuy, всё ещё можно найти модели RTX 3060 Ti или RTX 3070 Ti в исполнении Founders Edition, однако для онлайн-заказа они недоступны. Не исключено, что это результат технической ошибки, отмечает ресурс, однако наиболее вероятным является завершение поставок моделей RTX 30 Founders Edition.

Источники VideoCardz