RTX 3090 Ti стоит 880 долларов.

Brad Starkey, Unsplash

После завершения очередного бума майнинга на складах образовались большие залежи видеокарт, что оказало влияние на скорость выхода новинок. Запасы нужно было распродавать, в частности, NVIDIA делала скидки на серию GeForce RTX 30, о которых неоднократно сообщалось. Похоже, что запасы видеокарт Ampere могут заканчиваться, признаком этого ресурс VideoCardz считает большие скидки на эталонные GeForce RTX 30 Founders Edition от американской торговой сети BestBuy, партнёра NVIDIA по продаже эталонных видеокарт. Крупная распродажа может быть признаком того, что розничный продавец ожидает последнюю партию видеокарт.

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GeForce RTX текущая и старая цена BestBuy в долларах США:

3090 Ti: 879,99 (1999,99)

3080 Ti: 719,99 (1199,99)

3080: 419,99 (699,99)

3070: 599,99

3060Ti: 399,99

3060: 299,99 (329,99)

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Большие скидки распространяются на большинство видеокарт GeForce RTX 30, но не все, в список предложений не вошли модели RTX 3070 и RTX 3060 Ti, в результате чего RTX 3080 предлагается продавцом даже дешевле, чем RTX 3070 Ti. Скидка действует и на RTX 3060, которая теперь стоит ощутимо дешевле нестандартных моделей.

Источники VideoCardz