Как минимум, ей приписывают более быструю конфигурацию памяти.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Похоже, пока сообщество ожидает видеокарт GeForce RTX 40 среднего сегмента, NVIDIA может готовить ещё одно обновление прошлого поколения, ещё одну модификацию RTX 3060. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* @T4CFantasy, специалиста, сопровождающего базу данных видеокарт ресурса TechPowerUp. Очередной вариации RTX 3060 приписывают графический процессор GA104, различные версии которого первоначально использовали для RTX 3070, 3070 Ti и 3060 Ti. Скорее всего, количество активных функциональных блоков не изменится, так что относительно производительности графического процессора не стоит ожидать каких-либо существенных изменений.

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А вот где изменения могут быть существенными, так это в подсистеме памяти, новому варианту приписывают обновление до GDDR6X с чипами 19 Гбит/с, что увеличит общую пропускную способность примерно на 27%. Объём памяти и шина остаются прежними — 12 ГБ и 192-бита. Ранее GDDR6X памятью обновили RTX 3060 Ti, также партнёры NVIDIA выпустили урезанную модель RTX 3060 на 8 ГБ. Кроме того, некоторые изменения в используемых графических процессорах коснулись ряда видеокарт Ampere. Всё это может указывать на ещё значительные запасы графических процессоров, которые нужно реализовать. Новые варианты видеокарт могут ускорить этот процесс.

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Каких-либо дополнительных подтверждений подготовке GeForce RTX 3060 GDDR6X пока нет, даже если информация верна, неизвестно, для каких рынков предназначена модель, в частности, она может стать эксклюзивом для рынка Китая.