Похоже, пока сообщество ожидает видеокарт GeForce RTX 40 среднего сегмента, NVIDIA может готовить ещё одно обновление прошлого поколения, ещё одну модификацию RTX 3060. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* @T4CFantasy, специалиста, сопровождающего базу данных видеокарт ресурса TechPowerUp. Очередной вариации RTX 3060 приписывают графический процессор GA104, различные версии которого первоначально использовали для RTX 3070, 3070 Ti и 3060 Ti. Скорее всего, количество активных функциональных блоков не изменится, так что относительно производительности графического процессора не стоит ожидать каких-либо существенных изменений.
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А вот где изменения могут быть существенными, так это в подсистеме памяти, новому варианту приписывают обновление до GDDR6X с чипами 19 Гбит/с, что увеличит общую пропускную способность примерно на 27%. Объём памяти и шина остаются прежними — 12 ГБ и 192-бита. Ранее GDDR6X памятью обновили RTX 3060 Ti, также партнёры NVIDIA выпустили урезанную модель RTX 3060 на 8 ГБ. Кроме того, некоторые изменения в используемых графических процессорах коснулись ряда видеокарт Ampere. Всё это может указывать на ещё значительные запасы графических процессоров, которые нужно реализовать. Новые варианты видеокарт могут ускорить этот процесс.
Каких-либо дополнительных подтверждений подготовке GeForce RTX 3060 GDDR6X пока нет, даже если информация верна, неизвестно, для каких рынков предназначена модель, в частности, она может стать эксклюзивом для рынка Китая.
- Источники
- @T4CFantasy, Twitter*
- TechPowerUp
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ