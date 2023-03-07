А также вносит довольно много улучшений и исправлений.

На днях популярный текстовый редактор Notepad++ обновился до версии 8.5, получив довольно много нововведений и исправлений. Что может порадовать пользователей Windows 11, число которых неуклонно увеличивается, так это появившаяся возможность добавить в контекстное меню Windows 11 пункт «Редактировать с помощью Notepad++», что позволяет быстро открывать файлы из файлового менеджера.

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В целом, список изменений и исправлений содержит 24 позиции, исправлены некоторые регрессии, работа автодополнения, поиска и другие недочёты, обновлены компоненты Scintilla и Lexilla, добавлена команда для отображения непечатаемых символов, возможность закрывать документы средней клавишей мыши в списке документов в боковой панели, внесены некоторые улучшения в интерфейс. Со списком всех изменений можно ознакомиться в сообществе Notepad++. Если вы хотите использовать последнюю версию, её нужно загрузить самостоятельно, встроенный модуль предлагает обновления с задержкой.

Источники Notepad++ Deskmodder и Tweakers