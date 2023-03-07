Процессоры Intel Meteor Lake должны впервые получить интегрированную графику на базе архитектуры Xe Alchemist или Xe1-LPG, как её обозначает компания. Стоит напомнить, что LPG указывает на реализацию с низким энергопотреблением Low-Power Graphics, для настольных видеокарт используется подвариант HPG или High-Power Graphics. Что касается следующих поколений процессов Intel, подробности нашли на странице инженера компании в профессиональной социальной сети LinkedIn (заблокирована в РФ), как сообщает Wccftech, в портфолио упоминается работа над процессорами Panther Lake, которые официально ещё не подтверждены компанией.
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Предполагается, что семейство Panther Lake появится после Lunar Lake, которое, в свою очередь, следует за Meteor Lake и ориентировано на устройства с низким энергопотреблением. Также портфолио содержит информацию об интегрированной графике, подтверждается, что в процессорах Lunar Lake это будет Xe2-LPG Battlemage, а в Panther Lake уже Xe3-LPG Celestial. Иными словами, каждое новое поколение процессоров должно получать и обновлённую интегрированную графику. Для настольного сегмента официально известно о четырёх итерациях архитектуры Xe, четвёртая Xe4 с кодовым названием Druid.
Какие-либо точные сроки выпуска неизвестны, ожидается, что в конце этого года появятся первые процессоры Meteor Lake, вероятно, запуск Lunar Lake произойдёт не ранее 2025 года, а Panther Lake не ранее 2026.
- Источники
- Wccftech