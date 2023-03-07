Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В процессорах Intel Panther Lake ожидается интегрированная графика Xe3-LPG семейства Celestial
Первое поколение Xe-LPG ожидается в Meteor Lake.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Процессоры Intel Meteor Lake должны впервые получить интегрированную графику на базе архитектуры Xe Alchemist или Xe1-LPG, как её обозначает компания. Стоит напомнить, что LPG указывает на реализацию с низким энергопотреблением Low-Power Graphics, для настольных видеокарт используется подвариант HPG или High-Power Graphics. Что касается следующих поколений процессов Intel, подробности нашли на странице инженера компании в профессиональной социальной сети LinkedIn (заблокирована в РФ), как сообщает Wccftech, в портфолио упоминается работа над процессорами Panther Lake, которые официально ещё не подтверждены компанией.

реклама

Предполагается, что семейство Panther Lake появится после Lunar Lake, которое, в свою очередь, следует за Meteor Lake и ориентировано на устройства с низким энергопотреблением. Также портфолио содержит информацию об интегрированной графике, подтверждается, что в процессорах Lunar Lake это будет Xe2-LPG Battlemage, а в Panther Lake уже Xe3-LPG Celestial. Иными словами, каждое новое поколение процессоров должно получать и обновлённую интегрированную графику. Для настольного сегмента официально известно о четырёх итерациях архитектуры Xe, четвёртая Xe4 с кодовым названием Druid.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Какие-либо точные сроки выпуска неизвестны, ожидается, что в конце этого года появятся первые процессоры Meteor Lake, вероятно, запуск Lunar Lake произойдёт не ранее 2025 года, а Panther Lake не ранее 2026.

Источники
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #интегрированная графика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
9
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
5
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
8
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
10
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
5
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
1
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
Бывший командир ополченцев предложил отстранить Пригожина от командования ЧВК "Вагнер"
12
В настройках Windows 11 появится интерфейс для создания виртуального жёсткого диска
4

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
165
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
18
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
6
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
216
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
79
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37

Сейчас обсуждают

Megagad
16:17
В девке нет денувы ;) Плюс релиз, почему-то, оказался очень чувствителен к "оверлею" от ВКшек. да и стим оверлей при его отключении даёт приличный "прирост". Не видел версию от коробки, так что сказат...
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
Веточка
16:15
Всё что нужно знать про Жасмин, он же Вова Огонь
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
saf-saf
16:14
А зачем ее есть? Ты голодный? Хотя кого я спрашиваю, тыж с окраины, там голодно и холодно и ТЭЦ во Львове нет))) Давно голодаешь? уже не отличаешь съедобное от не съедобного? ))) Объясняю, видеокарта ...
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Pustotnik
16:12
50 штук в месяц производства всей номенклатуры!!! И хаймерсы только появились... А вот 5 млрд. Т-90 и Армат уничтоженных рагулями, и есть надувные танки над которыми много лет смеялись... их полно в ...
Благодаря Украине спрос на надувные муляжи оружия вырос и "озолотил" чешскую компанию Inflatech
Олег
16:11
Пусть найдут и сравнять, а не строят гипотезы
Ученые считают, что живые организмы во Вселенной не будут сильно отличаться от жизни на Земле
saf-saf
16:08
Ну как в Крыму в Реале))))
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Веточка
16:08
Всё что нужно знать про Жасмин, он же Вова Огонь
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
MAXIMST
16:05
Какой анализ? Про 4090 тоже говорили что 450-600 ватт! Жесть как так!! А в итоге знаете что? Моя 4090FE в киберпанке с выкрученными на Макс настройками жрет 280-340 ватт как и процессор 11900 165 ватт...
ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
dimkahon
15:59
Думай, как хочешь. Слабак - так слабак!))
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Татьяна Серебрякова
15:58
ПЕРЕДАЙТЕ ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ!
The Verge: Регулирующие органы Китая настаивают на запрете общественного доступа к ChatGPT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем