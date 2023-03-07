В 3DCenter обработали данные о производительности из 16 обзоров.

Tomas Malik, Unsplash

Новый 3D V-Cache процессор AMD Ryzen 9 7950X3D был назван лучшим выбором для игр многими рецензентами. На самом деле, Ryzen 9 7900X3D должен быть не хуже в игровых нагрузках, но почему-то обзоров данной модели крайне мало, что не позволяет сформировать полноценное представление о её позиционировании. Что касается старшего процессора, обзоров в избытке, но не все они однозначны, где-то новинка доминирует, а где-то выступает наравне с флагманом конкурента. Как показали Hardware Unboxed, несмотря на наличие большого кэша, 7950X3D всё ещё зависим от скорости памяти, кроме того, некоторые рецензенты отмечали, что от выбора игровой сцены для тестирования результаты могут кардинально меняться в пользу одного или другого процессора. Чтобы окончательно поставить точку в вопросе, какой процессор быстрее, нужно внимательно изучить множество обзоров. Такой анализ выполнил ресурс 3DCenter.

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В 3DCenter изучили данные из 16 обзоров с различными наборами тестов и настроек, в большинстве использовались разрешения 720p или 1080p, которые, как правило, выбираются при тестировании процессоров. Значения были нормализованы, определены средне-геометрические показатели по значениям с наибольшими весами. В результате, 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D оказывается на 3,8% быстрее Core i9-13900K и на 2,7% быстрее Core i9-13900KS. Данное преимущество было бы не так значительно в отрыве от показателей энергопотребления, 7950X3D потребляет практически в два раза меньше энергии, чем флагманские процессоры Intel. Что касается цены, то многие отмечают дороговизну 7950X3D, но в данном случае также возможны варианты, всё зависит от финальной сборки и окончательной цены всего комплекта.

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Хотя рецензенты признают Ryzen 9 7950X3D лучшим игровым процессором, на самом деле, такой статус больше подходит Ryzen 7 7800X3D, который появится в апреле. Эта модель целенаправленно создана для геймеров, что признают в AMD, а варианты Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D — универсальные модели и для игр, и для работы. Рекомендованная цена 7800X3D в 449 долларов США может сделать процессор бестселлером среди геймеров.

Источники 3DCenter VideoCardz