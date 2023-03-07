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Biostar выпустила четыре MicroATX материнские платы B760 с поддержкой DDR5 или DDR4
Модели подойдут для рабочих и домашних систем.
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Компания Biostar представила ряд новых материнских плат на базе чипсета Intel B760, сообщает TechPowerUp. Это четыре модели в формате MicroATX, нацеленные на разные категории потребителей. Так B760MZ-E PRO компания позиционирует, как решение для систем создателей контента, плата поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколений и оперативную память DDR5, основной слот для видеокарт и M.2 накопителей поддерживает PCIe Gen4. Кроме этого можно отметить наличие сетевого адаптера 2,5 Гбит/с, возможность установки модуля Wi-Fi 6E (в комплект не входит), возможности управления подсветкой за счёт наличия подключений RGB 12V LED и ARGB 5V LED.

Источник: Biostar и TechPowerUp

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Для домашних и развлекательных систем, рабочих компьютеров представлены платы B760MX2-E D4, B760MX2-E и B760MX-E D4. Обозначение D4 указывает, что платы поддерживают DDR4 память, таким образом, из этих трёх моделей поддержкой новейшего стандарта DDR5 отличается B760MX2-E. В остальном все три модели предлагают достаточно широкие возможности расширения. Как и для PRO варианта, заявлена поддержка PCIe 4.0, наличие 2,5 Гбит/с сетевого адаптера и возможность подключения модуля Wi-Fi 6E. Кроме B760MX-E D4, на всех моделях полностью или частично реализовано дополнительное охлаждение подсистемы питания.

Источники
Biostar
TechPowerUp
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#материнские платы #biostar #intel b760
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