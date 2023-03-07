Один из радиаторов системы охлаждения располагается напротив вентилятора.

Выход PlayStation 5 подстегнул разработчиков систем охлаждения твердотельных накопителей к созданию специальных конструкций, которые позволяли бы добиться наилучшей эффективности с учётом конструкции игровой консоли. Стандартная конструкция предполагает установку накопителя в специальном отсеке, который закрывается глухой крышкой, что явно не способствует эффективному отводу тепла. В числе более интересных вариантов были системы охлаждения, часть конструкции которых заменяла крышку, что позволяло рассеивать тепло за пределы отсека. Компания Graugear пошла гораздо дальше и создала систему охлаждения G-PS5HS01-Cov, которая состоит из двух частей. Одна из частей — медный радиатор, выступающий из отсека для установки накопителя и расположенный напротив вентилятора системы охлаждения PS5.

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Вторичный радиатор соединяется с основной частью конструкции посредством тепловой трубки, основная конструкция представляет собой алюминиевый радиатор в основании которого и вмонтирована тепловая трубка для прямого контакта с накопителем. Медный радиатор специально расположен напротив входного отверстия вентилятора PS5, принудительное движение воздуха в этой области интенсифицирует теплообмен и, по данным производителя, такая конструкция на 50% эффективнее стандартных решений. Также система охлаждения комплектуется новой крышкой отсека с вентиляционными прорезями.