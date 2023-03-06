Это напрашивается для одной из новых мобильных серий.

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Процессоры AMD Ryzen 9 7000 с 3D V-Cache многими изданиями признаются лучшими игровыми процессорами. Дополнительный кэш действительно значительно увеличивает производительность в играх. Многих интересует, будет ли компания применять данную технологию для других категорий процессоров, например, в новых линейках для ноутбуков. Стоит напомнить, что компания представила в начале года два новых семейства: Ryzen 7040HS (Phoenix) и Ryzen 7045HX (Dragon Range). Пока моделей с 3D V-Cache среди них нет, появятся ли, журналисты HotHardware поинтересовались у Дэвида Макафи (David McAfee), руководителя направления клиентского бизнеса AMD. Вопрос задавался в отношении семейства Dragon Range, процессоры в котором используют чиплетную конструкцию.

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Специалист не дал конкретного ответа, поскольку не может говорить о будущих продуктах, однако в комментарии прослеживался намёк, что теоретически, к мобильным процессорам Dragon Range можно добавить 3D V-Cache. Макафи подтверждает, что Dragon Range основаны на настольных процессорах Ryzen 7000, которые перенесли в корпус BGA. Иными словами, используется та же конструкция и те же чиплеты, вероятно, при желании и процессоры Ryzen 7000X3D могут быть представлены в корпусе BGA.

Макафи объяснил, что семейство продуктов Dragon Range для экстремальных игровых ноутбуков и мобильных рабочих систем находится на начальном этапе реализации своего потенциала. Сейчас нужно дождаться релиза, оценить конструкции ноутбуков, в целом, возникает множество волнительных идей, когда речь заходит о будущем этого семейства.

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