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AMD рассматривает рассылку драйверов с оптимизациями 3D V-Cache через центр обновления Windows
Пополнением списка приложений для правильной сортировки процессов занимается Microsoft.
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Асимметричная конструкция кристаллов 3D V-Cache в процессорах AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D делает их более универсальными, но требует дополнительных оптимизаций для наилучшей производительности. Выполнение приложений, чувствительных к задержке памяти, должно осуществляться ядрами кристалла с дополнительным кэшем, а приложений, чувствительных к пиковой тактовой частоте, на обычном кристалле. Задачи по распределению процессов взяла на себя «Игровая панель Xbox», которая позволяет операционной системе Windows взаимодействовать с процессором через драйвер чипсета, поэтому крайне важно установить правильный драйвер и убедиться в правильной работе игровых возможностей Windows.

Источник: AMD Community

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Однако пользователи могут не знать о нюансах, по тем или иным причинам не иметь возможности или желания разбираться в дополнительных настройках. Инструкция для рецензентов занимала 47 страниц. Очевидно, что процесс установки драйверов и настройки должен быть, как минимум, более дружелюбным, а то и вообще автоматическим. Журналисты HotHardware поинтересовались у руководителя направления клиентского бизнеса AMD Дэвида Макафи (David McAfee), станет ли процесс более простым, например, будет ли программное обеспечение распространяться через центр обновления Windows.

Макафи рассказал, что AMD тесно сотрудничает с Microsoft и, действительно, распространение драйверов через центр обновления позволяет предоставить пользователям наилучший опыт «из коробки». Ожидается, что по мере продвижения в развитии технологии компания перейдёт к такой практике, освобождая пользователей от необходимости поиска и установки нужного пакета. Тем более, центр обновления Windows используется для распространения графических драйверов Radeon. Что касается оптимизаций и расширения списка приложений для правильной сортировки между кристаллами процессоров, поскольку данные задачи возложены на игровую панель Xbox, пополнением списка занимается команда Microsoft.

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Источники
HotHardware, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen
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