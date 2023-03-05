Пиковая скорость увеличилась на 25%.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Syed Ali, Unsplash

В начале недели стартовали продажи первых процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache, были опубликованы обзоры, где флагманский Ryzen 9 7950X3D зачастую признавался лучшим игровым процессором. Рецензенты в своих материалах подробно рассмотрели процессоры и вопросы настройки программного обеспечения, но информации о реализации нового 3D V-Cache было не так много. Тогда интересную особенность в своём Twitter* отметил инженер Том Вассик (Tom Wassick), ему удалось разглядеть соединения для установки 3D V-Cache в области кэш-памяти 2-го уровня. Объяснение, как они там оказались, накануне предоставил ресурс Tom’s Hardware, авторы которого ознакомились с материалами AMD для конференции ISSCC 2023, в них компания впервые рассказала о некоторых инженерных решениях.

реклама

В новом поколении пиковая пропускная способность 3D V-Cache увеличилась от 2 до 2,5 ТБ/с, при этом технология изготовления кристалла не изменилась — это 7 нанометровый техпроцесс. Такой подход позволяет снизить расходы. Однако если в предыдущей серии 7-нм кристалл с кэш-памятью устанавливался на 7-нм кристалл с ядрами, то в новом поколении последний изготавливается по 5-нм технологии и это несоответствие потребовало ряда изменений. AMD уменьшила размер кристалла 3D V-Cache и повысила его плотность, но область кэш-памяти 3-го уровня в базовом кристалле всё равно меньше, 3D V-Cache выходит за её пределы в область кэш-памяти 2-го уровня где теперь расположена часть вертикальных соединений TSV для питания. Сигнальные вертикальные соединения остались в пределах кэш-памяти 3-го уровня, в новом поколении инженерам удалось сократить занимаемую ими область на 50%.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В материале Tom’s Hardware можно ознакомиться с полной презентацией AMD, а также дополнительными подробностями о строении кристалла IOD новых процессоров.