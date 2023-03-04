Похоже, что кроме NVIDIA RTX Video Super Resolution в веб-браузере Microsoft Edge заработает ещё одна технология масштабирования, которая была разработана самой Microsoft. Технология имеет схожее название Video Super Resolution (VSR) и сейчас тестируется в выпусках браузера на канале Canary. Реализация совместима с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40, 30 и 20 серий, а также видеокартами AMD Radeon RX 5700 и более современными, сообщают VideoCardz и Neowin. Почему именно RX 5700, а не вся линейка на базе архитектуры RDNA первого поколения, непонятно, возможно, это просто неточность в описании.
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В список условий, при которых технология будет работать, входит разрешение видео, которое должно быть ниже 720p, но не менее 192 пикселей по любой из сторон. Видеоконтент не должен быть защищён DRM, также технология активируется только в случае, если устройство работает от сети. Одним из направлений работы в настоящий момент является реализация возможности использовать преимущества гибридных конфигураций с интегрированными и дискретными графическими процессорами. Попробовать задействовать технологию можно активировав флаг
edge://flags/#edge-video-super-resolution.
Накануне стало известно, что в движок Chromium внедрили масштабирование видео от Intel, технологию Video Processor Super Resolution. Судя по всему, разработка ещё не завершена, но по сообщениям в Сети, технология работает на некоторых интегрированных решениях.
- Источники
- VideoCardz
- Neowin
- Microsoft