Вероятно, это ещё одна отдельная технология в дополнение к уже представленным ранее.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Похоже, что кроме NVIDIA RTX Video Super Resolution в веб-браузере Microsoft Edge заработает ещё одна технология масштабирования, которая была разработана самой Microsoft. Технология имеет схожее название Video Super Resolution (VSR) и сейчас тестируется в выпусках браузера на канале Canary. Реализация совместима с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40, 30 и 20 серий, а также видеокартами AMD Radeon RX 5700 и более современными, сообщают VideoCardz и Neowin. Почему именно RX 5700, а не вся линейка на базе архитектуры RDNA первого поколения, непонятно, возможно, это просто неточность в описании.

реклама

В список условий, при которых технология будет работать, входит разрешение видео, которое должно быть ниже 720p, но не менее 192 пикселей по любой из сторон. Видеоконтент не должен быть защищён DRM, также технология активируется только в случае, если устройство работает от сети. Одним из направлений работы в настоящий момент является реализация возможности использовать преимущества гибридных конфигураций с интегрированными и дискретными графическими процессорами. Попробовать задействовать технологию можно активировав флаг edge://flags/#edge-video-super-resolution .

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Накануне стало известно, что в движок Chromium внедрили масштабирование видео от Intel, технологию Video Processor Super Resolution. Судя по всему, разработка ещё не завершена, но по сообщениям в Сети, технология работает на некоторых интегрированных решениях.

Источники VideoCardz Neowin Microsoft