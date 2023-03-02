Компания MSI анонсировала невероятно маленький для своих возможностей мини-ПК PRO DP10 13M. Для новинки в корпусе объёмом 1,1 литр предлагаются конфигурации с процессорами Intel Core i3, i5 и i7 вплоть до 12-ядерного (4P+8E) i7-1360P с максимальной частотой производительных ядер 5,0 ГГц.
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Компьютер поддерживает установку до 64 ГБ DDR4-3200 формата SO-DIMM в двухканальном режиме, последнее положительно скажется на быстродействии интегрированной графики. Для подключения дисплеев мини-ПК предлагает по одному DP, HDMI и D-Sub, кроме этого, присутствует один разъём Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), который тоже можно использовать для подключения дисплеев разрешением до 8K.
Мини-ПК также предлагает Ethernet 2,5 Гбит/с и Wi-Fi 6E, есть USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также поддержка фирменного программного обеспечения MSI Cloud Center, которое позволяет настроить работу системы и организовать безопасную передачу данных между PRO DP10 и мобильным телефоном в одном сетевом домене.
- Источники
- MSI