К выходу процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache компания MSI расширила ассортимент материнских плат для платформы AMD AM5 продвинутым вариантом MAG X670E TOMAHAWK WIFI. Как и другие платы TOMAHAWK, новинка выполнена в стиле милитари, выглядит строго, преимущественно используются чёрный и тёмно-серый цвета, по задумке, всё это должно символизировать надёжность и долговечность. Плата поставляется с обновлённой версией BIOS AGESA COMBO PI-1.0.0.5c и готова к новым процессорам AMD с увеличенным объёмом кэш-памяти.
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MAG X670E TOMAHAWK WIFI оснащается подсистемой питания Duet Rail Power System (DRPS) со схемой 14+2+1 (SPS 80А) и 8-слойной печатной платой с 2 унциями меди. Для наилучшего охлаждения в серии MAG используются увеличенные радиаторы, которые справятся с отводом тепла даже при интенсивных рабочих нагрузках.
Возможности расширения включают Lightning Gen 5.0 разъёмы с поддержкой PCIe 5.0 — один для видеокарты и один для M.2 SSD накопителя. Всего для M.2 SSD предназначено четыре посадочных места, три оставшиеся Lightning Gen 4.0 поддерживают PCIe Gen4. Также стоит отметить поддержку 2,5G LAN, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Подробнее с характеристиками можно ознакомиться на странице продукта.
- Источники
- MSI