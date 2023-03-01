GALAX представила видеокарты GeForce RTX 4080 в своей флагманской линейке Hall of Fame (HOF), где видеокарты ориентированы на разгон и рекорды, кроме того, видеокарты HOF обладают красивым дизайном преимущественно в белом цвете, с белой печатной платой, для них доступны различные интересные аксессуары. Выпуск RTX 4080 в версии HOF по какой-то причине происходит только после RTX 4070 Ti, но зато сейчас компания представляет сразу три варианта, которые отличаются характеристиками и комплектом поставки: HOF OC LAB Plus-X, HOF OC LAB Plus и HOF OC LAB.
реклама
Модели Plus обладают самой высокой частотой графического процессора 2640 МГц, что делает их одними из самых быстрых на рынке. Вариант Plus-X отличается самой богатой комплектацией, в которую входит внешний дисплей GALAX HOF Panel III, в частности, его можно использовать для отображения рабочих показателей. Частота графического процессора версии без приставки Plus ниже и составляет 2595 МГц.
Каждая из видеокарт обладает двойным BIOS с режимами Silent и Performance. В режиме, ориентированном на тишину, видеокарта работает на стандартных спецификациях NVIDIA с частотой 2505 МГц и тепловым пакетом 320 Вт, в режиме «производительность» применяется заводской разгон GALAX с увеличением TDP до 400 Вт, при этом пользователь может увеличить это значение вручную до 470 Вт. Цены и сроки начала продаж пока неизвестны.
- Источники
- GALAX
- VideoCardz