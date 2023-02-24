Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат X670 и B650 для поддержки процессоров AMD Ryzen 7000X3D
Процессоры станут доступны на следующей неделе.
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

По сообщению TechPowerUp, компания GIGABYTE публикует на официальном сайте обновления BIOS и новые драйверы для материнских плат X670 и B650 в преддверии начала продаж процессоров AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D во вторник на будущей неделе. По заявлению производителя, разработчики GIGABYTE сотрудничали с AMD для проверки новейшего кода AGESA, так что владельцы обозначенных плат могут надеяться на отличную совместимость и полное раскрытие всех преимуществ новых процессоров с 3D V-Cache.

Источник: GIGABYTE и TechPowerUp

реклама

На момент написания новые версии BIOS действительно появились в списке загрузки для ряда материнских плат, а вот драйвер чипсета ещё могли не обновить: доступна версия 4.06.09.215 от августа 2022 года, а как сегодня сообщалось, новый набор драйверов чипсета с оптимизациями для процессоров 3D V-Cache имеет версию 5.01.29.2026, конкретно драйвер 3D V-Cache Performance Optimizer был обновлён до версии 1.0.0.7, возможно, в GIGABYTE ещё не успели загрузить новую версию или объявление TechPowerUp вышло заблаговременно.

Новая версия BIOS на примере X670E AORUS XTREME. Источник: GIGABYTE
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания напоминает, что владельцы плат GIGABYTE могут обновлять BIOS разными способами, такими как ＠BIOS и Q-Flash, или использовать Q-Flash Plus без установки какого-либо процессора, памяти или даже видеокарты.

Источники
GIGABYTE
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #материнские платы #gigabyte #amd am5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Оптимизации для 3D V-Cache процессоров AMD обновились в наборе драйверов чипсета версии 5.01.29.2026
AMD Ryzen 9 7950X3D опередил Core i9-13900K в очередном одноядерном тесте Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
84
Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира
5
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
35
Евгений Пригожин рассказал о критериях вступления и условиях работы в ЧВК "Вагнер"
4
Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
7
Пригожин прямо из Бахмута поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества
2
Эксперты Military Watch рассказали в какую страну Китай отправит свои двухмоторные истребители L-15
+
CNN: Польский президент Анджей Дуда заявил, что танки Leopard 2 уже готовы к отправке на Украину
2
Выпуском первой гарнитуры дополненной реальности Apple займётся Luxshare
+
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
27
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
1
НАСА подтвердило падение 500 кг метеорита в США
+
Столкновение галактик уже началось – когда Млечный путь сольётся с Андромедой
2
Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34
+
Концерн Калашников раскручивает маховики производства барражирующих боеприпасов "КУБ"
1
Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-10 подарков-гаджетов
8
Почему в «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер» нет ничего необычного
8
Русский бронированный "шахид-мобиль", созданный на базе МТ-ЛБ разнес вдребезги опорный пункт ВСУ
3
Valve устроила для читеров ловушку и забанила более 40 000 аккаунтов в Dota 2
+
Учёные NASA вплотную приблизились к ответу на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе»
2

Популярные статьи

Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
8
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
33
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
17
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
80
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
15
9 способов ускорить ваш старый ПК
57
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
36
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
7
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
48
Мои итоги на HWBOT в 2022 году
14

Сейчас обсуждают

dmitry07
15:09
Пепельницы.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7
armadaovs
15:09
<<она является родной сестрой Юлии Порошенко, которая жената на старшем сыне шоколадного короля>> - это что ещё за чудо юдо?
Губернатор Свердловской области посоветовал Пригожину начать стряпать котлеты и варить макароны
armadaovs
15:05
измор это пассивная осада. а вагнер, насколько могу судить по многочисленным новостям и статьям, как раз активно штурмует по суворовски. так что не измором, а штурмом возьмут.
ЧВК Вагнер взяли под контроль населённый пункт "Берховка"
Evan
15:04
А сколько ждать? Дня три?
ЧВК Вагнер взяли под контроль населённый пункт "Берховка"
Сергей Ащев
14:58
3 против 1 не честный бизнес, а пидоргский!
Microsoft, Nintendo и Nvidia объединились в борьбе против Sony
MaxA
14:58
Про ментальность - это очень правильно, всем мозги надо перестроить. Мы тут тоже это обсуждаем, но о своей конечно
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Mr Manhattan
14:57
Пригожин красавчик, настоящий бригадир. Любые вопросы порешает.
Губернатор Свердловской области посоветовал Пригожину начать стряпать котлеты и варить макароны
Генерал-Майорр
14:57
Чинуши потребуют огромный откат за строительсво, а местные жители богатой, великой и могучей страны разворуют все на металл ))
TSMC построит в Японии второе предприятие, где наладит выпуск 5-нм чипов
MaxA
14:55
О, более-менее здраво, вот только одна несостыковка. Лучшее, что есть у них - это практическое отсутствие депрессивных регионов. Не раз был в Германии по работе, жил в маленьком городке Валдорф, тысяч...
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Генерал-Майорр
14:54
Будут новые партии жареных русо-фашиков ))
CNN: Байден 24 февраля объявит пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем