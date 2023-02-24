По сообщению TechPowerUp, компания GIGABYTE публикует на официальном сайте обновления BIOS и новые драйверы для материнских плат X670 и B650 в преддверии начала продаж процессоров AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D во вторник на будущей неделе. По заявлению производителя, разработчики GIGABYTE сотрудничали с AMD для проверки новейшего кода AGESA, так что владельцы обозначенных плат могут надеяться на отличную совместимость и полное раскрытие всех преимуществ новых процессоров с 3D V-Cache.
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На момент написания новые версии BIOS действительно появились в списке загрузки для ряда материнских плат, а вот драйвер чипсета ещё могли не обновить: доступна версия 4.06.09.215 от августа 2022 года, а как сегодня сообщалось, новый набор драйверов чипсета с оптимизациями для процессоров 3D V-Cache имеет версию 5.01.29.2026, конкретно драйвер 3D V-Cache Performance Optimizer был обновлён до версии 1.0.0.7, возможно, в GIGABYTE ещё не успели загрузить новую версию или объявление TechPowerUp вышло заблаговременно.
Компания напоминает, что владельцы плат GIGABYTE могут обновлять BIOS разными способами, такими как ＠BIOS и Q-Flash, или использовать Q-Flash Plus без установки какого-либо процессора, памяти или даже видеокарты.
- Источники
- GIGABYTE
- TechPowerUp