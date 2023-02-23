Кажется, шумиха вокруг разъёма питания 12VHPWR видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 улеглась. В новостях уже не часто встретишь сообщения об оплавленных разъёмах и штекерах, тем не менее, такие случаи есть и объяснение им теперь одно — неправильное подключение. Новый разъём питания довольно капризный и не переносит грубого обращения, вставлять штекер нужно ровно, до конца, убедившись в защёлкивании замка, а кабель нельзя перегибать вблизи штекера. Компания CableMod вызвалась избавить владельцев видеокарт от этих сложностей, по крайней мере, от части из них, анонсировав угловой адаптер, с которым подключение кабеля удобнее и должно быть безопаснее — с адаптером проще соблюсти некоторые требования к соединению. Накануне CableMod сообщила о доступности для предзаказа сразу нескольких вариантов.
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Доступно две конфигурации, с поворотом на 90 и 180 градусов, при этом каждая из конфигураций существует в двух вариантах с разными ориентациями штекера 12VHPWR, чтобы обеспечить совместимость с видеокартами независимо от выбранной производителем ориентации разъёма. Угловая конфигурация с поворотом на 90 градусов позволит проложить кабель питания под видеокартой, а конфигурация с поворотом 180 градусов — над ней. Главное, не ошибиться с выбором. На сайте компания приводит списки совместимости адаптеров с различными видеокартами и даже 3D модели, доступные для загрузки. Трёхмерную модель можно распечатать на 3D-принтере, чтобы «примерить» адаптер к видеокарте.
За рубежом адаптеры доступны для предварительного заказа по цене 39,90 долларов США, кроме различных конфигураций можно выбрать цвет из широкой палитры.
- Источники
- CableMod
- Cowcotland