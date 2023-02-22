H610 остаётся в строю, поскольку замены ему пока нет.

Michael Dziedzic, Unsplash

Недавно сообщалось, что Intel прекращает выпуск ряда процессоров семейства Rocket Lake, а также материнских плат LGA 1200, установив дату приёма последних заказов на 25 августа этого года. Похоже, что этим не ограничится, компания может завершить производство и более современных решений. Китайский ресурс MyDrivers сообщает со ссылкой на информацию с закрытого форума поставщиков оборудования, что Intel прекратит выпуск чипсетов Z690 и B660 в этом квартале. После реализации запасов их место займут более современные Z790 и B760. При этом H610 должен остаться в строю, поскольку ему замены в новом поколении пока не нашли.

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Специалисты ресурса Wccftech подтвердили информацию у трёх неназванных производителей материнских плат. Ожидается, что официальное объявление станет доступно в ближайшие недели, а возможность заказа решений Z690 и B660 сохранится до марта этого года и, скорее всего, предпочтение производителей будет отдано более доступным решениям с поддержкой DDR4 памяти. Intel Z690 и B660 были выпущены в конце 2021 года вместе с семейством процессоров Core 12-го поколения, с релиза прошло совсем немного времени. Новая серия, в частности, предлагает покупателям больше линий PCIe Gen4.

Источники MyDrivers Wccftech