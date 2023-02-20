На следующей неделе AMD начинает продажи первых настольных процессоров Zen4, построенных по технологии 3D V-Cache, которая добавляет существующим моделям дополнительную кэш-память 3-го уровня объёмом 64 МБ. Как было показано на примере Ryzen 7 5800X3D, этот дополнительный кэш позволяет значительно увеличить производительность в играх, да так, что 5800X3D иногда умудряется обгонять как процессоры Ryzen 7000 без 3D V-Cache, так и новые процессоры Intel 13-го поколения. Сообщество с нетерпением ждёт обзоров, похоже, первые будут опубликованы за день до начала продаж.
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По информации Twitter* блогера @momomo_us, в компании AMD установили дату снятия эмбарго на обзоры процессоров Ryzen 7000X3D на 27 февраля, сообщает VideoCardz, за рубежом продажи начинаются 28 февраля. Первыми появятся две модели из трёх, 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D и 12-ядерный 7900X3D, для них установлены рекомендованные цены 699 и 599 долларов США соответственно. Самый доступный 8-ядерный 7800X3D с рекомендованной ценой 449 долларов США появится позже, 6 апреля.
Интерес к обзорам новинок дополнительно подогревает желание узнать, как AMD справилась с распределением задач по кристаллам с ядрами. Стоит напомнить, что Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D несут по два кристалла с ядрами и только на один из них установлен дополнительный кэш 3D V-Cache. Это позволило компании повысить частоты на втором кристалле и сделать процессор более универсальным: чувствительные к скорости памяти процессы должны автоматически переноситься на кристалл с увеличенным кэшем, а чувствительные к пиковой вычислительной производительности — на кристалл с более высокой частотой ядер. Как это будет реализовано, предстоит узнать, пока лишь известно, что необходимые изменения будут внесены на уровне драйвера чипсета и в операционной системе Windows.
- Источники
- @momomo_us, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ