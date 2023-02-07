Доля Windows 11 среди пользователей настольных ПК неуклонно растёт. По данным Statcounter, более современная ОС в январе была установлена на 18,12% компьютеров под управлением Windows во всём мире. В Steam статистика несколько иная, здесь Windows 11 достигла очередной важной отметки, превысив 30% порог, в январе предпочтение ей отдали 30,33% пользователей платформы. Геймеры активнее переходят на новое оборудование и программное обеспечение, а тут ещё и релиз Forspoken состоялся — первой игры с поддержкой Microsoft DirectStrorage. На Windows 11 эта технология реализована лучше всего.
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DirectStrorage увеличивает скорость загрузки игровых уровней и сцен. Пока это ещё не критично, но, вероятно, в будущем интеграция технологии и её воздействие на общий уровень производительности будет усиливаться. Накануне выяснилось, что в сценариях с высокой нагрузкой на процессор DirectStrorage способен ощутимо повышать производительность за счёт высвобождения его ресурсов.
В декабре прошлого года доля Windows 11 составляла 28,42%, так что среди геймеров операционная система начинает распространяться всё активнее, прибавляя примерно по 1,5…2% в месяц. Такими темпами к осени Windows 11 может привлечь уже около 50% пользователей Steam, а пока Windows 10 остаётся лидером, но регрессирует, сейчас ОС охватывает 63,46% аудитории Steam. Поддержку Windows 10 в редакциях Home и Pro планируют завершить в октябре 2025 года.
- Источники
- Steam
- Deskmodder