AMD оснастила все настольные процессоры Ryzen 7000 интегрированной графикой (iGPU) на базе архитектуры RDNA 2, но это решение не предназначено для игр, в отличие от производительных APU. Графическое ядро предлагает всего лишь два вычислительных блока Compute Unit (CU) или 128 потоковых процессоров (Stream Processors, SP), что в 6 раз меньше, по сравнению с интегрированной Radeon 680M. Графика в Ryzen 7000 скорее вспомогательный инструмент, но с довольно обширными возможностями, в частности, ускорением декодирования AV1 видео. Как и другие части процессоров Ryzen 7000, его можно разогнать, и известный YouTube блогер Skatterbencher показал, на что способен этот чип.
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Skatterbencher использовал AMD Ryzen 9 7900 на материнской плате Gigabyte B650E AORUS Tachyon. По умолчанию iGPU работает на частоте до 2200 МГц, сначала специалист протестировал ряд приложений и игр в стоке, без PBO и с памятью DDR5-4800. Для такого небольшого iGPU результаты вполне неплохие, например, в CS:GO удалось добиться средней частоты кадров 58 FPS при разрешении 1080p, но в более сложных играх искать нечего — 12 FPS в Tomb Raider.
Включение PBO и профиля AMD EXPO DDR5-6400 повысило производительность примерно на 12%. Далее оверклокер смог разогнать iGPU до 3100 МГц. Прирост производительности был практически линейным, максимум 42%. В CS:GO разгон позволил увеличить среднюю частоту кадров до 80 FPS, а Tomb Raider выдал около 30 FPS в разрешении 720p. При этом разгон увеличил температуру примерно до 53°C, энергопотребление кристалла SOC с графикой до 61 Вт, изначально эти значения были 38,4°C и 38,5 Вт соответственно.
- Источники
- Skatterbencher, YouTube
- Wccftech