Драйвер развивается, оказывается, это уже третье обновление с релиза.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Manuel, Unsplash

В прошлом году китайская компания Moore Threads удивила общественность, представив видеокарту MTT S80. Это был уже не первый ускоритель компании, но первая модель, ориентированная на игры. Спецификации оказались крайне интересными, графический процессор предлагал 4096 ядер общего назначения MUSA, а также тензорные ядра для ускорения ИИ вычислений, видеокарту оснастили 16 ГБ 256-битной GDDR6 видеопамяти, внезапно, была заявлена поддержка PCIe Gen5. В Китае видеокарта поступила в продажу и на текущий момент уже стала предметом многих обзоров, за пределами Китая MTT S80 тоже уже изучают. Пока впечатления смешанные, видеокарта работает, с переменным успехом запускает игры, производительность на уровне NVIDIA GT 1030, есть проблемы и, по мнению специалистов, нужно дорабатывать драйверы, об обновлении которых мало что было известно. Но накануне компания развеяла сомнения, выпустив новый драйвер, вдвое увеличивающий список поддерживаемых игр.

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Оказывается, это уже третий выпуск драйвера с момента релиза видеокарты. Кроме поддержки новых игр, драйвер V201.21 исправляет множество ошибок, активирует поддержку декодирования 10-битного видео разрешением до 8K в форматах VP9 и VP8, улучшает работу с несколькими дисплеями, расширяет возможности мониторинга и совместимость с оборудованием, однако список совместимых материнских плат по-прежнему ограничен вариантами на базе чипсетов Intel серии 400/500/600 и AMD B550. Драйвер поставляется в унифицированном пакете, который поддерживает не только MTT S80, но и другие видеокарты компании серверного класса. Twitter* блогер @Loeschzwerg_3DC, имеющий видеокарту в распоряжении, отметил повышение производительности в некоторых бенчмарках, но игры, использующие тесселяцию и многопоточную отрисовку Direct3D 11 по-прежнему не запускаются.

В списке новых поддерживаемых игр глаз сразу цепляется за такие проекты, как NBA2K Online, Terraria, Dead Cells, Battlefield 2, Hades, Alien vs Predator и Arma 2 — да, не новинки, но драйвер развивается и это только радует. Полный список приведён выше, некоторые названия получены с помощью машинного перевода и могут быть неточными.

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Что касается интерфейса драйвера, компания опубликовала снимок, на котором можно познакомиться с центром управления, со страницей мониторинга. Здесь представлены рабочие показатели: загрузка GPU, температура, частота графического процессора, а также основные характеристики видеокарты, включая версию прошивки. Со списком рекомендуемых материнских плат и дополнительными подробностями можно ознакомиться на сайте компании.