Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый драйвер Moore Threads вдвое увеличивает список поддерживаемых игр для видеокарты MTT S80
Драйвер развивается, оказывается, это уже третье обновление с релиза.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Manuel, Unsplash

В прошлом году китайская компания Moore Threads удивила общественность, представив видеокарту MTT S80. Это был уже не первый ускоритель компании, но первая модель, ориентированная на игры. Спецификации оказались крайне интересными, графический процессор предлагал 4096 ядер общего назначения MUSA, а также тензорные ядра для ускорения ИИ вычислений, видеокарту оснастили 16 ГБ 256-битной GDDR6 видеопамяти, внезапно, была заявлена поддержка PCIe Gen5. В Китае видеокарта поступила в продажу и на текущий момент уже стала предметом многих обзоров, за пределами Китая MTT S80 тоже уже изучают. Пока впечатления смешанные, видеокарта работает, с переменным успехом запускает игры, производительность на уровне NVIDIA GT 1030, есть проблемы и, по мнению специалистов, нужно дорабатывать драйверы, об обновлении которых мало что было известно. Но накануне компания развеяла сомнения, выпустив новый драйвер, вдвое увеличивающий список поддерживаемых игр.

реклама

Оказывается, это уже третий выпуск драйвера с момента релиза видеокарты. Кроме поддержки новых игр, драйвер V201.21 исправляет множество ошибок, активирует поддержку декодирования 10-битного видео разрешением до 8K в форматах VP9 и VP8, улучшает работу с несколькими дисплеями, расширяет возможности мониторинга и совместимость с оборудованием, однако список совместимых материнских плат по-прежнему ограничен вариантами на базе чипсетов Intel серии 400/500/600 и AMD B550. Драйвер поставляется в унифицированном пакете, который поддерживает не только MTT S80, но и другие видеокарты компании серверного класса. Twitter* блогер @Loeschzwerg_3DC, имеющий видеокарту в распоряжении, отметил повышение производительности в некоторых бенчмарках, но игры, использующие тесселяцию и многопоточную отрисовку Direct3D 11 по-прежнему не запускаются.

В списке новых поддерживаемых игр глаз сразу цепляется за такие проекты, как NBA2K Online, Terraria, Dead Cells, Battlefield 2, Hades, Alien vs Predator и Arma 2 — да, не новинки, но драйвер развивается и это только радует. Полный список приведён выше, некоторые названия получены с помощью машинного перевода и могут быть неточными.

Интерфейс драйвера, центр управления. Источник: Moore Threads
рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Что касается интерфейса драйвера, компания опубликовала снимок, на котором можно познакомиться с центром управления, со страницей мониторинга. Здесь представлены рабочие показатели: загрузка GPU, температура, частота графического процессора, а также основные характеристики видеокарты, включая версию прошивки. Со списком рекомендуемых материнских плат и дополнительными подробностями можно ознакомиться на сайте компании.

Источники
Moore Threads
VideoCardz
@Loeschzwerg_3DC, Twitter*
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #драйверы #moore threads
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему Radeon RX 7900 XT – худшая видеокарта на рынке, и когда наступит время флагманов NVIDIA
AMD хотела бы улучшить игровые механики и сделать NPC умнее с помощью ИИ в игровых видеокартах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
31
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
37
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
8
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
4
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
6
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
10
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
3
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
9
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
6
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
8
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
10
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
10
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4
Тренировка нейросети уровня ChatGPT может стоить до 12 000 000 долларов
2
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
+
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
28

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
31
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
37
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
157
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
16
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
2
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий
09:08
газ в домах всегда зимой подрывается. потомучто окна закрыты. оно каждый год так
Зеленский предупредил Китай об угрозе третьей мировой войны из-за связей с РФ
Женя Лоза
09:08
укронацист, у тебя истерический припадок случился от страха .
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Женя Лоза
09:06
Мы в курсе, что на оверлоке ошиваются укронацики- ципсо, и платят им за вбросы этой фейковой мути, и мы вас хохликов тут мочим.
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Ёшкин кот
09:06
Украсть отражения с обычной графики и добавить в виде лучиков это норма ? Толк будет , когда такие тупорогие как ты глазки откроют и поймут , что вас куртка имеет . В каком виде сейчас лучи есть , он...
GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 6650 XT – почему мы не рекомендуем покупать видеокарту NVIDIA
Геннадий Горин
09:05
Очень странно вы информацию смотрите. СССР убито/пропало без вести 178507, германия убито /пропало без вести - 288450
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Дмитрий
09:04
пропагандисты там намного качественнее работают в том числе и из США. А наркоту не то чтобы пихают. но закрывают на нее глаза точно
Зеленский предупредил Китай об угрозе третьей мировой войны из-за связей с РФ
Женя Лоза
09:04
Что укронацик, очко подгорает?
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Геннадий Горин
09:04
Так КАБ -500 70 км летит же.
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Геннадий Горин
09:03
Может потому что сегменты разные? Лада это бюджетный сегмент, поэтому именно лад больше всего продано за тот год.
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Ёшкин кот
09:02
Будет ли русская озвучка
В Star Wars Jedi: Survivor добавят расчлененку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем